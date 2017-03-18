Директор Ромского общественного центра: общество не становится толерантнее

"Мы уже 15 лет наблюдаем за этим. Это какая-то, на мой взгляд, провокация с рациональностью, потому что было понятно, какой будет реакция общества. Все это было прогнозируемо", - сказала в интервью DELFI С.Новопольская.

Как уже сообщалось, 10 марта, полиция задержала 6 подозреваемых в похищении и убийстве Евы Страздаускайте, после чего в социальных сетях и в комментариях к статьям об этом деле посыпались угрозы в адрес близких подозреваемых и в адрес людей цыганской национальности. Полиция сейчас активно призывает жителей воздержаться от угроз в публичной среде и угрожает 170 статьей Уголовного кодекса, в которой предусмотрено наказание за разжигание национальной розни.

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис ранее сообщал, что в публичном пространстве увеличилось количество негативных высказываний о цыганах.

Директор Ромского общественного центра считает, что информация в прессу просочилась именно по вине стражей порядка: "Я думаю, что полиция прекрасно понимает, какую ошибку допустила. Реакция общественности была ожидаемой, общество не становится толерантнее".

Р.Матонис на просьбу DELFI прокомментировать такие подозрения ответил: "Литовская полиция не обнародовала фамилию, национальность, образование или какую-либо другую личную информацию ни одного из подозреваемых".

С.Новопольская рассказывает о том, что ромы, которые следят за информацией, своих детей в школу не пускают.

"Ромы все это читают, так что напряжение в воздухе висит. В Вильнюсском таборе они меньше информации получают, у них нет телевизоров, нет радио, они не читают. Поэтому информация до них не доходит. И тут они все обсуждают кулуарно. А там, где ромы грамотные, вовлеченные и социализированные, то они, конечно, обо всем знают знают. Например, в Мариямполе они своих детей в школу не пускают", - говорит директор Ромского общественного центра.

О кедайняйской общине известно мало

С.Новопольская говорит, что о кедайняйской цыганской общине, где проживает семья задержанных, мало известно, так как она небольшая.

"Но родственники говорят, что разные поколения этой семьи разного достатка. Очень трудно что-то сказать, но если говорить о личности главного подозреваемого Каролиса Беляускаса, то ромы говорят, что он из семьи, которая никак не может быть названа асоциальной. Люди очень встревожены. И наши ромы говорят, что все это выбивается из привычных представлений", - сказала она в интервью DELFI.

Она констатирует, что полиция сейчас пытается людей предупредить об ответственности за разжигание национальной розни, однако, как она считает, момент упущен.

"У нас в социальной сети есть своя страничка и на каждую информацию, помещенную нами о проектах, кто-то из пользователей поместил ссылку на статью, где названа национальность подозреваемых. И прокомментировал везде с восклицательным знаком: Čigonai! Čigonai! Čigonai! (лит. "цыгане"). А я нашла ссылку на информацию об убийстве бывшего руководителя Mažeikių nafta, которого тоже на трассе остановили, и отправила этому человеку. И в этой новости ничего не говорилось о национальности подозреваемого. Так что все это огорчает", - разводит руками С.Новопольская.

Служба контроллера: поведение СМИ неэтично

Служба по равным возможностям на просьбу DELFI прокомментировать ситуацию не снимает ответственности с самих СМИ.

"Служба придерживается позиции, что поведение представителей СМИ, которые подчеркивают, что задержанные - ромы, неэтично", - говорится в комментарии старшего специалиста службы по связям с общественностью Минтауте Юркуте.

В 2015 году службой было проведено социологическое исследование "Положение лиц цыганской национальности в сравнении с другими жителями страны", которое показало, что положение ромов практически по всем аспектам намного хуже, чем в среднем жителей Литвы. У них часто нет работы, они в 3 раза реже являются владельцами своего жилья, кроме того, они в 7 раз чаще живут в районе с высоким уровнем преступности, насилия и вандализма.

Кроме того, по заказу Европейской комиссии "Евробарометр" в 2015 году провел исследование "Дискриминация в ЕС в 2015 году". В его рамках изучался и вопрос дискриминации по этническому происхождению. Так, в среднем по Европе 63% опрошенных позитивно оценили бы работу в одном коллективе с ромом (цыганом), в Литве же таких всего 49%.