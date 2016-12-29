Директор Национального музея предлагает закрыть фуникулёр на горе Гедиминаса

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BNS
четверг, 29 декабря 2016 г. 12:29
Установленный 13 лет назад на горе Гедиминаса в Вильнюсе фуникулер предлагается закрыть насовсем. Директор Национального музея Литвы Бируте Кулните утверждает, что нынешний подъёмник должен быть демонтирован.
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

"Мы все видим, что это огромное визуальное загрязнение. Этот дом, построенный для подъёмника на замковую гору Гедиминаса, думаю, много чести для него", - сказала в четверг журналистам Б. Кулните, отвечая на вопрос о судьбе фуникулера.

Решение по нему должен принять министр окружающей среды Кястутис Навицкас.

Подъёмник на канатной тяге на склоне горы был установлен в 2003 г. для подъёма посетителей на гору Гедиминаса.

Инициировавший его установку тогдашний премьер Альгирдас Бразаускас такое решение правительства мотивировал данными опросов, свидетельствовавшими, что на гору Гедиминаса взбирался только один из десяти горожан.

Купленный в австрийской фирме ABS Transportbahnen за 600 тыс. евро пассажирский подъёмник на 16 пассажиров весит 1200 кг.

Спикер парламента Викторас Пранцкетис и министр культуры Лиана Руоките-Йонссон в четверг осмотрели разрушаемую оползнями гору и обсудили возможные планы по её спасению.

Посещение горы Гедиминаса закрыто с конца прошлой недели, здесь уже проводятся аварийные работы.

Состояние горы Гедиминаса особенно ухудшилось после больших оползней, случившихся в феврале и октябре этого года. Национальный музей планирует приступить к работам по приведению склонов в порядок весной, когда настанет более благоприятная для этого погода. Согласно данным Минкульта, на все предусмотренные в этом году работы на горе Гедиминаса выделено 300 тыс. евро, в следующем году планируется выделить ещё более 800 тыс.

Как утверждают представители Национального музея, вымоины, вывороченные деревья, сползание верхнего слоя земли в последние десятилетия участились. На это оказывает влияние и вибрация от интенсивного транспортного движения по улицам Т. Врублевскё и Арсенало, установка подъёмника, масштабное строительство у подножья горы, когда даже была срыта часть склона. Все эти факторы, в т.ч. и вырытые, но небрежно засыпанные туннели времён Второй мировой войны вызвали изменение гидрологической ситуации.

BNS
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