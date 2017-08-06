Директор музея в Румшишкес: фестивалей здесь больше не будет

«Урок понятен. Зачем проблемы? Думаю, что нет (фестиваль в Румшишкес больше не будет проходить - BNS)», - сказала в воскресенье ночью глава пострадавшего от пожара музея.
Но Рейпайте все еще не могла ответить BNS, какие убытки причинил пожар.
«Наследие трудно оценить. Конечно, есть денежное выражение, я посмотрю, как мы оценивали эти здания, как экспонаты, но фестиваль застрахован, и нам возместят 100 процентов. В то время, когда проходит фестиваль, они несут полную ответственность, что бы ни случилось», - сказала директор, по словам которой, музей с фестивалем подписали договор.
И все же, в несчастье она обвиняет фестиваль, но по какой причине возник пожар – из-за фейерверка, брошенного окурка или спички, директор не прогнозировала. Она уверяла, что в зданиях «очагов воспламенения не было».
«Следователи выясняют причины. Но это здание не было оборудовано, экспонатов там не было, здания были пустыми, готовились к экспозиции, не было никакой электропроводки, отопительных приборов… В этом и суть, что они (здания) были в отдалении от центра фестиваля», - сказала Рейпайте.
Музей не застраховал здания, которые сгорели.
«В музее много зданий, 150, мы физически не можем все застраховать, и не все хотят страховать деревянные здания», - сказала директор.
По ее словам, такой договор с Granatos подписывается каждый год.
«Много людей, и всегда надо как-то страховаться. Мало ли что может случиться… Это пятый год. Четыре года убытки были вытоптанная трава, и больше не было никаких материальных убытков, никаких нарушений», - сказала директор музея.
На вопрос, могли ли участники фестиваля свободно подойти к зданиям музея, она не исключила такой возможности: «Была ночь, трудно сказать. Все здания, усадьбы музея охраняются. А когда много людей, все может случиться», - сказала директор музея.
Она утверждала, что сгоревшие здания «будут восстановлены максимально быстро».