Директор музея в Румшишкес: фестивалей здесь больше не будет

Убытки из-з сгоревших зданий Музея народного быта в Румшишкес возместит фестиваль Granatos, сказала директор музея Виолета Рейпайте. По ее словам, после этого пожара фестиваль, скорее всего, больше не будет организовываться на территории музея.

«Урок понятен. Зачем проблемы? Думаю, что нет (фестиваль в Румшишкес больше не будет проходить - BNS)», - сказала в воскресенье ночью глава пострадавшего от пожара музея.

Но Рейпайте все еще не могла ответить BNS, какие убытки причинил пожар.

«Наследие трудно оценить. Конечно, есть денежное выражение, я посмотрю, как мы оценивали эти здания, как экспонаты, но фестиваль застрахован, и нам возместят 100 процентов. В то время, когда проходит фестиваль, они несут полную ответственность, что бы ни случилось», - сказала директор, по словам которой, музей с фестивалем подписали договор.

И все же, в несчастье она обвиняет фестиваль, но по какой причине возник пожар – из-за фейерверка, брошенного окурка или спички, директор не прогнозировала. Она уверяла, что в зданиях «очагов воспламенения не было».

«Следователи выясняют причины. Но это здание не было оборудовано, экспонатов там не было, здания были пустыми, готовились к экспозиции, не было никакой электропроводки, отопительных приборов… В этом и суть, что они (здания) были в отдалении от центра фестиваля», - сказала Рейпайте.

Музей не застраховал здания, которые сгорели.

«В музее много зданий, 150, мы физически не можем все застраховать, и не все хотят страховать деревянные здания», - сказала директор.

По ее словам, такой договор с Granatos подписывается каждый год.

«Много людей, и всегда надо как-то страховаться. Мало ли что может случиться… Это пятый год. Четыре года убытки были вытоптанная трава, и больше не было никаких материальных убытков, никаких нарушений», - сказала директор музея.

На вопрос, могли ли участники фестиваля свободно подойти к зданиям музея, она не исключила такой возможности: «Была ночь, трудно сказать. Все здания, усадьбы музея охраняются. А когда много людей, все может случиться», - сказала директор музея.

Она утверждала, что сгоревшие здания «будут восстановлены максимально быстро».