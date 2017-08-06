Директор музея в Румшишкес: фестивалей здесь больше не будет

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BNS
воскресенье, 6 августа 2017 г. 14:01
Убытки из-з сгоревших зданий Музея народного быта в Румшишкес возместит фестиваль Granatos, сказала директор музея Виолета Рейпайте. По ее словам, после этого пожара фестиваль, скорее всего, больше не будет организовываться на территории музея.
Gaisras festivalyje Granatos
© Adomas Pivoriūnas

«Урок понятен. Зачем проблемы? Думаю, что нет (фестиваль в Румшишкес больше не будет проходить - BNS)», - сказала в воскресенье ночью глава пострадавшего от пожара музея.

Но Рейпайте все еще не могла ответить BNS, какие убытки причинил пожар.

«Наследие трудно оценить. Конечно, есть денежное выражение, я посмотрю, как мы оценивали эти здания, как экспонаты, но фестиваль застрахован, и нам возместят 100 процентов. В то время, когда проходит фестиваль, они несут полную ответственность, что бы ни случилось», - сказала директор, по словам которой, музей с фестивалем подписали договор.

И все же, в несчастье она обвиняет фестиваль, но по какой причине возник пожар – из-за фейерверка, брошенного окурка или спички, директор не прогнозировала. Она уверяла, что в зданиях «очагов воспламенения не было».

«Следователи выясняют причины. Но это здание не было оборудовано, экспонатов там не было, здания были пустыми, готовились к экспозиции, не было никакой электропроводки, отопительных приборов… В этом и суть, что они (здания) были в отдалении от центра фестиваля», - сказала Рейпайте.

Музей не застраховал здания, которые сгорели.

«В музее много зданий, 150, мы физически не можем все застраховать, и не все хотят страховать деревянные здания», - сказала директор.

По ее словам, такой договор с Granatos подписывается каждый год.

«Много людей, и всегда надо как-то страховаться. Мало ли что может случиться… Это пятый год. Четыре года убытки были вытоптанная трава, и больше не было никаких материальных убытков, никаких нарушений», - сказала директор музея.

На вопрос, могли ли участники фестиваля свободно подойти к зданиям музея, она не исключила такой возможности: «Была ночь, трудно сказать. Все здания, усадьбы музея охраняются. А когда много людей, все может случиться», - сказала директор музея.

Она утверждала, что сгоревшие здания «будут восстановлены максимально быстро».

BNS
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Директор музея в Румшишкес: фестивалей здесь больше не будет (9)

Gaisras festivalyje Granatos
Убытки из-з сгоревших зданий Музея народного быта в Румшишкес возместит фестиваль Granatos, сказала директор музея Виолета Рейпайте. По ее словам, после этого пожара фестиваль, скорее всего, больше не будет организовываться на территории музея.

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