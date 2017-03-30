Дипломаты Литвы выясняют правой статус акта 16 февраля 1918 года

BNS
четверг, 30 марта 2017 г. 15:25
В четверг литовские дипломаты выясняют правовой статус обнаруженного в среду в Берлине оригинала Акта о провозглашении независимости Литвы от 16 февраля 1918 года и возможности запроса вернуть его в Литву.
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Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня заявил, что литовские должностные лица связались с офисом канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу оригинала Акта провозглашения независимости Литвы.

"Мы уже связались с офисом канцлера А. Меркель и начали исследовать возможности возвращения этого документа в Литву", - заявила Д. Грибаускайте журналистам в четверг.

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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис заявил, что Литва надеется вернуть обнаруженный в Германии оригинал акта о провозглашении независимости Литвы и не сомневается в доброжелательности Германии.

Акт хранится в политическом архиве МИД Германии в группе дел, названной "Будущее Балтийских провинций: Литва".

В среду его обнаружил профессор Университета Витаутаса Великого Людас Мажилис.

В четверг архив посетил посол Литвы в Германии Дейвидас Матулёнис.

BNS
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