Дипломаты Литвы выясняют правой статус акта 16 февраля 1918 года

Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня заявил, что литовские должностные лица связались с офисом канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу оригинала Акта провозглашения независимости Литвы.

"Мы уже связались с офисом канцлера А. Меркель и начали исследовать возможности возвращения этого документа в Литву", - заявила Д. Грибаускайте журналистам в четверг.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис заявил, что Литва надеется вернуть обнаруженный в Германии оригинал акта о провозглашении независимости Литвы и не сомневается в доброжелательности Германии.

Акт хранится в политическом архиве МИД Германии в группе дел, названной "Будущее Балтийских провинций: Литва".

В среду его обнаружил профессор Университета Витаутаса Великого Людас Мажилис.

В четверг архив посетил посол Литвы в Германии Дейвидас Матулёнис.