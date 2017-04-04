ДГБ: в Литве задержан сторонник "Исламского государства", под наблюдением десятки лиц

В отчете терроризму посвящены всего несколько из 38 страниц. Отмечается, что в прошлом году угроза терроризма в Европе оставалась значительной, а "Исламское государство" проводило теракты в Европе. Кроме того, не исключено, что Литва как страна НАТО и ЕС может стать мишенью террористов, хотя пока такая вероятность невелика.

Однако в отчете ДГБ отметил, что в прошлом году была учреждена рабочая группа по решению вопросов по борьбе с терроризмом.

Одна из угроз терроризма связана с потоком нелегальных мигрантов.

Есть опасность, что вместе с теми, кто просит убежища и с бегущими от войны, в Европу приедут фанатики "ИГ" и другие террористы. В отчете ДГБ сказано, что литовские разведчики в прошлом году посетили страны, через которые в Европу идет поток беженцев.

"Департамент провел опрос беженцев, которых по программе ЕС переселяют в Литву из Греции и Турции. Во время 11 опросов опросили 74 беженцев из Сирии и Ирака.

В их числе выявили 9 лиц, целью поездки которых, по оценке ДГБ, является не безопасное убежище, их нахождение в Литве может представлять угрозу для нацбезопасности Литвы. Департаменту миграции рекомендовали не принимать этих людей в Литву", – сказано в отчете.

Кроме того, ДГБ признал, что в прошлом году наблюдал за 70 гражданами Литвы и живущими здесь иностранцами, которые из-за своих радикальных исламистских взглядов могут представлять угрозу нацбезопасности. Этих лиц по определенным критериям распределили по группам риска, в их отношении проводятся определенные действия.

К группе самого большого риска относится один человек, поддерживающий "ИГ", который сам хотел бы участвовать в "джихаде" в Сирии. На данный момент этот человек задержан за хранение наркотиков.

Ко второй группе по степени риска относятся четверо человек – двое из них на данный момент уехали из Литвы. За деятельностью этих людей внимательно следят, чтобы выявить степень их вовлечения в исламский экстремизм.

В 2016 г. ДГБ выявил еще двоих человек, которые в силу своего непрогнозируемого поведения и высказываний представляют угрозу и склонны к радикальным действиям, поэтому могут стать террористами-одиночками ("волками"-одиночками).

Информацию об этих лицах передали Литовскому бюро криминальной полиции (ЛБП), которое следит за ними. Кроме того, из отчета ДГБ видно, что литовские разведчики не только активно обменивались информацией со службами, занимающимися борьбой с терроризмом в других странах Европы, но и способствовали пресечению терактов.