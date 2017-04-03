ДГБ Литвы раскрыл фамилию российского шпиона

Литовская разведка отмечает, во время знакомства он представляется сотрудником российской пограничной службы, работником местных органов власти, представителем программы Евросоюза или координатором проектов, а за потенциальными мишенями наблюдает во время двухсторонних встреч регионального сотрудничества, конференций, финансируемых на средства ЕС, мероприятий общины литовцев.

ДГБ Литвы опубликовал фамилию российского шпиона В понедельник литовская разведка раскрыла личность российского шпиона, действующего в районах Литвы, граничащих с Калининградской областью, и призвала население сообщать столкнувшихся с ним Департаменту госбезопасности (ДГБ).

Вестники весны: расцвели ветреницы Желающим увидеть цветущие ветреницы дубравные придется сходить в лес. "Ветреницы зацветают, когда отцветают печеночницы. Сначала они появляются на открытых местах, а позже в более густых и темных лесах, где больше тени", – рассказал фотограф Вайдас Карпавичюс.

Убийство в Гайженай: могла ли учеба за границей повлиять на психику? Эгидиюса Анупрайтиса, который после учебы в Великобритании вернулся в Литву, подозревают в убийстве четырех членов семьи. Психическое состояние подозреваемого озадачивает следователей. Однако молодой человек не так давно получил разрешение на оружие, так почему никто не заметил, что с ним что-то не в порядке до ужасной трагедии? Ответ – в Литве нет координированной системы, обеспечивающей обмен информацией между ответственными ведомствами, пишет LRT.lt.

Погода: со второй половины недели ожидается похолодание В первую неделю апреля погода будет характерной для этого времени года. Такого тепла, как на минувших выходных, не будет, однако в начале недели погода будет приятной. Похолодает со второй половины недели.