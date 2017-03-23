ДГБ Литвы окончательно переберется в новое здание к 2020 году

"Я думаю, что к 2020 году (департамент) должен полностью начать функционировать (в новом здании)", - сказал Д. Яунишкис журналистам в Вильнюсе в четверг.

В четверг состоялась торжественная церемония открытия нового комплекса зданий ДГБ в вильнюсском микрорайоне Пилайте.

Общая проектная стоимость зданий комплекса - 80,5 млн. евро.

До начала этого года было инвестировано чуть больше 53 млн. евро, поэтому для завершения оборудования комплекса не хватает примерно 17 млн. евро, сказал Д. Яунишкис.