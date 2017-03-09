Девушки рассказывают о пожеланиях депутата Пукаса: запросы были особые

Приглашение в парламентскую гостиницу, распоряжение застелить постель и вымыть чашки, вопрос, чем проститутка отличается от развратницы и насколько развращенной себя считает кандидат в "помощницы" депутата. Об этом DELFI рассказали еще две девушки, которые претендовали стать помощницами депутата Кястутиса Пукаса.

Имена и фамилии девушек редакции DELFI известны.

Info diena 8 марта сообщил о том, что „несколько девушек обвиняют члена фракции "Порядка и справедливости" Пукаса в сексуальном домогательстве. После этого своими свидетельствами поделились и другие девушки.

Гинтаре (имя изменено) рассказала, что в январе 2017 года хотела устроится помощницей Пукаса. По ее словам, Пукас сам нашел ее резюме, позвонил ей и пригласил на собеседование.

"Это было самое долгое собеседование в моей жизни – началось в 14 ч., kol домой меня привезли в 19 ч. Я не хотела, чтобы он подвозил меня, но он оказал психологическое давление", – рассказала собеседница.

Сначала Пукас ознакомил ее с парламентской деятельностью. Интересовался, есть ли у нее вторая половина, может ли она уделять работе много времени, поскольку рабочие часы ненормированные.

Самое интересное началось, когда он попросил помочь ему отнести в гостиницу вещи, после чего обещал отвезти домой.

Гинтаре была удивлена размером квартиры – 3 комнаты и кухня. Пукас не скрывал – просторное жилье он получил, сказав, что живет с детьми, которые сейчас находятся с женой в Каунасе. Девушка обратила внимание на большой телевизор.

"Я сказала, какой большой телевизор, а он: а почему не говоришь, какая хорошая и большая кровать? И заявил, что не успел ее застелить – говорит, застели ее, пойди к тому углу. Я подошла к одному углу, он – к другому, так вместе постель из застелили", – сказала Гинтаре, заметив, что помогала также замерять размеры будущего ковра.

По словам девушки, Пукас обещал ей купить одежду, деловые костюмы.

"Он заявил, что после работы в парламенте надо вымыть у него дома посуду, пол. Оказывается, ты еще устраиваешься домработницей", – удивлялась Гинтаре.

Потом он пригласил девушку выпить чаю.

"Тут он спросил, знаю ли я чем отличается проститутка от развратницы. Я предложила ему ответить на этот вопрос. Он заявил – "я не знаю, насколько ты развращенная", – смеясь, рассказала девушка.

После чаепития он попросил ее вымыть чашки и спросил - "когда выйдешь на работу?" После выходных девушка позвонила Пукасу отказалась от предложенной работы.

История другой кандидатки - Софии похожа на историю Гинтаре, только длилось все около недели. Ее также нашел сам Пукас и предложил место помощницы.

Собеседование началось в 18 ч. – Пукас рассуждал о любви, Боге, чего ему хочется, чего не хватает. Его интересовала личная жизнь девушки, а не компетентность.

На следующий день в 8 ч. девушка пришла в парламент. После 18 ч. продолжилась беседа. Но не о работе. "В тот день мы говорили до 20 ч. Он хотел, чтобы весь день я была с ним, обещал высокий пост в обмен на все пожертвованное время", – рассказала девушка.

На третий день она должна была идти в парламентскую гостиницу. Там она обещанной рабочей комнаты не увидела. Депутат хотел, чтобы помощница по вечерам смотрела с ним фильмы, готовила, проводила досуг.

В гостинице он отвел ее в якобы рабочий кабинет и стал показывать семейные фотографии в компьютере, рассказывал, что он несчастлив в браке с женой Линой. Приглашал Софию летом поехать с ним в Палангу, где у него есть квартира.

Узнав, что у Софии есть друг, Пукас возмутился и заявил, что хочет сам о ней заботиться. Девушка обратилась к лидеру партии Ремигиюсу Жемайтайтису, чтобы узнать, что он думает о Пукасе. Тот ответил, что знает лишь, что тому не везет с помощниками.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис 9 марта заявил, что сообщения о сексуальных домогательствах депутата Пукаса должна оценить правоохрана.

"Это очень серьезные обвинения, правоохрана должна реагировать", – сказал глава правительства.

"Это провокация, мне нечего сказать. Прислали какую-то девочку, начала задавать странные вопросы, будто хочет посмотреть как я живу, ну что тут ерунду говорить", – возмутился сам 64-летний Пукас, отец 9 детей.

Он заявил, что по-прежнему ищет помощника, который мог бы работать до 22 ч.