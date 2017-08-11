Девушка приехала с посылкой верхом на лошади

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ru.DELFI.lt
пятница, 11 августа 2017 г. 16:14
В пятницу после обеда на Каунасском автовокзале появился необычный посетитель. Девушка верхом на лошади приехал в терминал Kautrа, чтобы выслать посылку.

Читатель Мантас прислал DELFI видеозапись, на которой видна девушка с посылкой в руках, сидящая верхом на лошади.

"Очень необычное явление", – коротко охарактеризовал он ситуацию.

В пресс-релизе Kautrа сказано, что такого клиента они видели в первый раз.

"Обычно наши клиенты приезжают на авто, а не верхом на лошади. Есть клиенты, которые приезжают на мотоциклах и мотороллерах. Мы принимаем клиентов на любых транспортных средствах, ну, разве что, за исключением жирафов, поскольку высота транспортного средства ограничена", - сказала глава Каунасского терминала Индре Усайте.

В окне Siuntos Drive можно сдать или получить небольшие посылки, которые проходят в автомобильное окно, сказано в сообщении.

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