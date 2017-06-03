Детские летние лагеря в этом году стали еще дороже

Родителя, которые в этом году хотят отправить сетей в детские лагеря, придется выделить на это больше средств. Лагеря, по сравнению с прошлым годом, подорожали примерно на 10%, а основная причина подорожания – повышение минимальной зарплаты, считают экономист Тадас Повилаускас и представитель агентства, организующего детский отдых, Лина Юзакенене, пишет LRT.lt.

В редакцию LRT.lt обратилась жительница Вильнюса Вилма, которая поделилась информацией о том, что в этом году подорожал детский отдых.

"Детские летние каникулы и досуг – настоящее испытание для родителей. Не у всех есть возможность отправить детей к дедушкам и бабушкам в деревню, некоторые государственные детские сады летом не работают или закрываются на некоторое время, а объединенные группы – переполнены, поэтому надо думать о том, где бы ребенок мог качественно проводит время.

Первая идея – детские лагеря, но они стоят недешево. Если месяц в государственном детском саду обойдется в 70 евро, то таких денег на недельный отдых 5-6-летнего ребенка точно не хватит. Я уже не говорю о специализированных лагерях, по цене которых двое человек могли бы провести неделю в теплых краях. Кстати, я заметила, что цены увеличились. Интересно, почему?" – вопрошает женщина.

Представитель компании ZigZag Travel, занимающейся организацией детского отдыха, Юзакенене сказала, что в этом году цены в среднем на 10% выше, чем в прошлом, а средняя путевка обойдется примерно в 200 евро.

"Цены на лагеря понемногу растут ежегодно, но это не связано с введением евро, может, больше с повышением минимальной зарплаты", – сказала собеседница.

Старший аналитик банка SEB Повилаускас считает основной причиной роста цен повышение минималки и улучшение финансовых возможностей родителей.

"Немалую часть стоимости путевок съедают зарплаты работников. За год минимальная зарплата поднялась с 350 до 380 евро (почти на 9%), средняя зарплата также увеличилась, вот персоналу и приходится платить более высокие зарплаты. Думаю, это основная причина.

На росте цен также сказывается и большой спрос на качественные лагеря: финансовые возможности части людей с более высокими зарплатами увеличились, люди могут себе позволить отдать такие деньги", – сказал экономист.

Но, по его словам повысились доходы не всех семей. Примерно на 10% увеличились доходы не более, чем половины жителей. Между тем семьи, финансовое положение которых не изменилось, сталкиваются с трудностями, если хотят отправить ребенка в лагерь.

"Если хотя бы один член семьи получает минимум, то отдать 200 евро за лагерь такая семья не сможет. Можно предположить, что отправить детей в лагеря могут только те семьи, где доход родителей составляет больше среднего. Это треть, а может чуть больше семей", – сказал собеседник LRT.lt.

По словам Юзакенене, как и каждый год, люди выбирают детские лагеря по ценам, ищут наиболее дешевые варианты.