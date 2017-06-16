Детектив в парламенте: как "крестьяне" пытались перенять руководство комитетом

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ru.DELFI.lt
пятница, 16 июня 2017 г. 09:32
"Я желаю некоторым коллегам не терять достоинства и не приписывать мне то, чего я не делала", - сказала сейчас уже член фракции Движения либералов Довиле Шакалене после голосования в парламенте по вопросу упразднения Комиссии по превенции самоубийств и насилия.
Ramūnas Karbauskis, Jurgita Petrauskienė, Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

15 июня депутаты отклонили зарегистрированные лидером "крестьян" Рамунасом Карбаускисом предложения о реорганизации Комиссии по превенции самоубийств и насилия путем ее упразднения и основания Комиссии по превенции насилия и самоубийств.

Своим загадочным заявлением Шакалене вызвала вопрос, кто же на самом деле был инициатором этого предложения.

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"На самом деле обсуждавшийся сегодня вопрос - не моя идея", - сказала DELFI в четверг Шакалене.

Она подтвердила DELFI, что еще до предложений в парламенте она поднимала во фракции "крестьян" учреждение комиссии, которая решала бы конкретно вопросы превенции самоубийств, но руководство фракции было против.

"Я видела, что реформа преодоления насилия застопорилась, не хватает последовательной, систематической работы - объединенного законодателя, поэтому просила уделить внимание этой реформе и сосредоточиться на проблеме насилия, отделив суицид от насилия, формируя отдельную комиссию", - сказала Шакалене.

По данным источников DELFI, идея реорганизации комиссии принадлежит премьер-министру Саулюсу Сквернялису.

Якобы, когда Шакалене говорила во фракции о создании еще одной комиссии, которая занималась бы конкретно превенцией насилия, Сквернялис предложил "перенять" руководство комиссией, которой управляет консерватор Миколас Маяускас, чтобы уменьшить популярность комиссии Маяускаса и консерваторов в обществе.

Тогда якобы Шакалене предложили выступить с идеей реорганизации, но она отказалась.

Тогда инициативу перенял Карбаускис, зарегистрировав предложение, которое парламент 15 июня отклонил.

Сам Сквернялис авторство идеи отрицает.

Его пресс-секретарь Томас Бержинскас 15 июня сказал DELFI: "Решение о реорганизации комиссии принимала фракция, поскольку работа такой комиссии очень важна и нужна, она должна быть ответственной, нужно углубляться в суть вопроса".

"Никаких проблем. Мы сделаем иначе, увеличим число членов комиссии. Никаких проблем", - сказал Карбаускис, оценивая тот факт, что парламент отклонил предложение о реорганизации комиссии.

Он сказал, что вскоре будет инициирован другой способ - увеличение числа членов комиссии с 10 до 12 (параллельно переиграют количество партийных квот).

Число 12 благоприятно для "крестьян" – тогда их количество в комиссии будет не меньше 5. Кроме того, они смогут претендовать на кресло руководителя комиссии.

В беседе с DELFI Карбаускис несколько раз отметил, что его идея не была "идеей Довиле об уничтожении комиссии".

На вопрос, кто же тогда инициировал это предложение, Карбаускис прямо не ответил: "Пусть думают, что это была моя идея".

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Ramūnas Karbauskis, Jurgita Petrauskienė, Saulius Skvernelis
"Я желаю некоторым коллегам не терять достоинства и не приписывать мне то, чего я не делала", - сказала сейчас уже член фракции Движения либералов Довиле Шакалене после голосования в парламенте по вопросу упразднения Комиссии по превенции самоубийств и насилия.

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