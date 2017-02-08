Десятки тысяч людей требуют у парламента запретить насилие над детьми

До внеочередной парламентской сессии, посвященной вопросу прав детей, осталось чуть больше неделе.

В ожидании решения парламента гражданское общество высказало свою позицию. Петицию с призывом запретить всевозможное насилие над детьми уже подписало больше 20 000 человек.

Специалисты по правам детей, подготовившие текст петиции "Давайте обеспечим безопасное детство каждому ребенку!", считают, что нынешнего регулирования недостаточно.

В петиции требуют принять ясный закон, который охарактеризовал бы и запретил физическое, психологическое, сексуальное насилие и неприсмотр. Активисты хотят, чтобы семьям, которые сталкиваются с проблемами в вопросе воспитания детей, оказывали профессиональную и доступную помощь, а работники государственных служб умели распознавать и оценивать факторы риска насилия над детьми.

Поправки к закону об основах защиты прав детей – первый, но не последний шаг, который нужно сделать для того, чтобы изменить систему защиты прав детей. Петицией хотят обратить внимание на необходимость превентивных действий - это группы взаимопомощи, курсы для родителей, консультации психологов и социальных работников, помощь на дому.

Петицию уже подписали больше 30 организаций, работающих в сфере прав детей и психологического благосостояния, в их числе – коалиция "За права ребенка", Литовский союз психологов, Центр равных возможностей и др.

Все желающие ознакомиться с петицией и подписать ее могут это сделать до 13 февраля. Это можно сделать здесь.