Десятки тысяч людей требуют у парламента запретить насилие над детьми

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ru.DELFI.lt
среда, 8 февраля 2017 г. 15:09
До внеочередной парламентской сессии, посвященной вопросу прав детей, осталось чуть больше неделе.
© Shutterstock nuotr.

В ожидании решения парламента гражданское общество высказало свою позицию. Петицию с призывом запретить всевозможное насилие над детьми уже подписало больше 20 000 человек.

Специалисты по правам детей, подготовившие текст петиции "Давайте обеспечим безопасное детство каждому ребенку!", считают, что нынешнего регулирования недостаточно.

В петиции требуют принять ясный закон, который охарактеризовал бы и запретил физическое, психологическое, сексуальное насилие и неприсмотр. Активисты хотят, чтобы семьям, которые сталкиваются с проблемами в вопросе воспитания детей, оказывали профессиональную и доступную помощь, а работники государственных служб умели распознавать и оценивать факторы риска насилия над детьми.

Поправки к закону об основах защиты прав детей – первый, но не последний шаг, который нужно сделать для того, чтобы изменить систему защиты прав детей. Петицией хотят обратить внимание на необходимость превентивных действий - это группы взаимопомощи, курсы для родителей, консультации психологов и социальных работников, помощь на дому.

Петицию уже подписали больше 30 организаций, работающих в сфере прав детей и психологического благосостояния, в их числе – коалиция "За права ребенка", Литовский союз психологов, Центр равных возможностей и др.

Все желающие ознакомиться с петицией и подписать ее могут это сделать до 13 февраля. Это можно сделать здесь.

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