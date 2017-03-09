Десять известных персон призвали не сокращать число депутатов в Литве

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BNS
четверг, 9 марта 2017 г. 11:12
В четверг десять известный общественных деятелей Литвы публично призвали руководство страны и председателей парламентских партий не одобрять предложения по сокращению количества депутатов парламента.
Alfredas Bumblauskas
© DELFI / Andrius Ufartas

По мнению авторов обращения, после сокращения числа депутатов со 141 до 101 представительство граждан ухудшится.

"После сокращения мест в парламенте, дальнейшие поправки к Конституции или противоречивые законы можно будет принимать меньшим числом голосов, поэтому граждане будут хуже представлены", - отмечают авторы обращения.

Общественные деятели предупреждают, что изменения в Конституции по желанию политических групп могут угрожать государственности Литвы, а это особенно опасно при нынешней геополитической ситуации.

"Частые изменения в Конституции означают обесценивание самого государства. Также может быть дестабилизирована и литовская правовая, политическая система, которая обеспечивает защиту прав и свобод наших граждан. Но любая реформа основополагающих элементов конституционного строя должна быть системной, хорошо обдуманной, обсужденной и аргументированной в предварительной дискуссии", - говорится в обращении.

Его подписали первый руководитель восстановившей независимость Литвы Витаутас Ландсбергис, историки Эгидиюс Александравичюс и Альфедас Бумблаускас, философы Витаутас Алишаускас и Альвидас Йокубайтис, поэт Корнелиюс Плателис, юристы Витаутас Некрошюс и Витаутас Синкявичюс, экономисты Теодорас Мядальскис и Гитанас Науседа, известные публицисты и журналисты.

В Сейме уже одобрены в первом чтении поправки к Конституции, в которых предлагается сократить число парламентариев со 141 до 101, а также с октября на март перенести дату парламентских выборов. Предложение сократить количество депутатов инициаторы объясняют сокращением населения. В 1992 году, когда была принята Конституция, в Литве проживали 3 млн. 700 тыс. жителей, а сейчас - 2 млн. 850 тысяч.

Критики считают, что сокращение население не должно быть решающим аргументов, поскольку депутаты представляют и граждан, живущих за границей.

Голосование по поправке к Конституции должно состояться в сейме дважды, между голосованиями должен быть минимальный перерыв в три месяца. Для принятия поправок требуется 94 голоса в их поддержку.

BNS
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