"Держитесь там!" - прибалт заговорил по-русски

Так известная фраза премьера России Д.Медведева обрела плоть в Литве. И поначалу шоу в основном проходилось по российской действительности. Теперь литовец берет шире — юмором подбадривает и белорусов, и украинцев, и литовцев, и азербайджанцев.

"Передача ведь не про Россию, передача про бывший СССР", - объясняет Андрюс. Пока шоу выходит без участия именитых гостей, но имя человека, которого ведущий хотел бы расспросить в студии, тоже связано с этой страной.

Кстати, "Держитесь там" на русском появилось не на пустом месте, гораздо большей популярностью в Литве пользуется сатирическое шоу на родном языке Андрюса - о действительности литовской "Laikykitės ten" ("Держитесь там" - по-литовски).

Известность и популярность Андрюсу Тапинасу в Литве принесли телевизионные передачи c с его участием, но с "Держитесь там" другая история - это проекты, которые он реализует на платформе Youtube и успешно конкурирует с коммерческим ТВ, где с такой острой критикой всех и вся в небольшой стране работать нелегко.

И зрители - пока единственные спонсоры канала "Свободное ТВ", созданного Андрюсом. В рамках этого канала и выходят в сетевой эфир оба шоу.

В Литве Андрюса часто сравнивают с Иваном Ургантом, на что литовский ведущий отвечает: но ведь есть еще и Джон Оливер, и Джон Стюарт.