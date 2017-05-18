Депутаты предлагают изменить порядок подсчета ОНЗ

В конце прошлого года многих жителей удивила весть о том, что "Содра" будет в принудительном порядке взыскивать задолженность по обязательному налогу на здравоохранение (ОНЗ).

Тысячи эмигрантов обеспокоены тем, что с их счетов могут автоматически снять деньги – от несколько десятков до нескольких сотен евро.

Большинству долги считают с начала 2016 г., когда вступила в силу установка о всеобщей уплате ОНЗ - это касается и тех, кто уехал из Литвы и не декларировал отъезд, или не предоставил доказательства того, что он застрахован в другой стране.

В начале февраля, по подсчетам "Содры", больше 200 000 человек были должны 5,7 млн. евро. В их числе была и супруга лидера Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса, которая проживает в Испании.

Многие люди сами заплатили долг, у других его взыскали, а часть должников так и не удалось найти.

В телепередаче DELFI TV глава "Содры" Миндаугас Синкявичюс сказал, что долги по-прежнему будут взыскивать, но он упомянул об инициативе парламента изменить закон так, чтобы некоторых людей вычеркнули из списка должников.

Председатель парламентского комитета по социальных дел и труда Альгирдас Сисас признал, что соответствующую поправку планирует зарегистрировать он сам. Он намерен сделать это 18 мая.

"Суть такова. Если больше чем на год гражданин исчезает из поля зрения, если он нигде не появляется и никакой наш реестр его не фиксирует, то ему долг ОНЗ считать не будут, ему не будут писать письма, звонить и т.д.

Знаете, тех, кого может, "Содра" вытаскивает", а остальные остаются в "подвешенном состоянии". Их надо положить в какой-то ящик и сказать, чтобы помощи они не просили. Ну, а если такой вернется, тогда ему придется заплатить весь долг", – сказал DELFI Сисас.

По его словам, в поправках предусмотрено, что застрахованнными ОНЗ не будут считать жителей Литвы и иностранцев, которые не меньше чем в течение года реально не были застрахованы ОНЗ, поскольку не работали в Литве, не получали никаких доходов и т.д.

Когда парламент будет голосовать за такую поправку и когда она вступит в силу, не известно.