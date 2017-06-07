Депутаты объявляют войну крепкому пиву

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ru.DELFI.lt
среда, 7 июня 2017 г. 14:45
На минувшей неделе лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис обещал, что "в свое время" появятся и ограничения, касающиеся крепкого пива - "сосок". Председатель парламентского комитета здравоохранения Агне Ширинскене подтвердила DELFI, что 13 июня депутаты, представители Минздрава и Департамента по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем сядут за стол переговоров и обсудят методы борьбы с крепким пивом. Один из вариантов – последовать примеру латышей.
Agnė Širinskienė
© DELFI / Domantas Pipas

"Латвия не так давно нотифицировала поправки, связанные с "сосками". Они оставили прежнюю тару, но разрешали наливать в нее менее крепкое пиво, чем в Литве. Они выбрали иной путь", - сказала депутат.

Ширинскене подчеркнула, насколько важно выяснить, как такой шаг – снижение концентрации алкоголя – подействует на потребление. Также интересует вопрос, к чему привело бы уменьшение тары.

"Мы просили Департамент по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем представить нам информацию, тогда мы начнем готовить решение. Мы работаем в этой сфере. Хорошо, что Латвия нотифицировала. По моим данным, этот закон в ближайшее время будет принят", - сказала собеседница.

По ее сведениям, в "соски" в Латвии разрешают разливать пиво крепостью 5,8%.

"Это эффективные меры, которые помогают отучить от крепкого пива. Но мы, конечно, должны предпринимать и другие способы борьбы с алкоголизмом. Некоторые депутаты предлагают узаконить специальные суды (заимствование из США, где лечение от алкоголизма предлагается как альтернатива уголовного наказания), также важно обеспечить возможность лечения. Я говорю о том, что важно говорить не только о тех, кто пьет, но и о членах их семей, сталкивающихся с тяжелыми психологическими проблемами и проблемами социализации. Должна быть обеспечена психологическая помощь и семье пьющего человека. Такие дискуссии ведутся интенсивно", - сказала собеседница.

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Депутаты объявляют войну крепкому пиву (2)

Agnė Širinskienė
На минувшей неделе лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис обещал, что "в свое время" появятся и ограничения, касающиеся крепкого пива - "сосок". Председатель парламентского комитета здравоохранения Агне Ширинскене подтвердила DELFI, что 13 июня депутаты, представители Минздрава и Департамента по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем сядут за стол переговоров и обсудят методы борьбы с крепким пивом. Один из вариантов – последовать примеру латышей.

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