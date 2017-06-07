Депутата и журналиста Жилинскаса похоронят на Антакальнисском кладбище

Скончавшегося парламентария Рокаса Жилинскаса похоронят в пятницу на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.
Церемония прощания состоится в часовне костела Св. Иоаннов в Вильнюсе, с 10 до 20 часов четверга, сообщил Департамент информации и коммуникации Сейма.
В пятницу прощание планируется в 10 час. в центральной части храма. Пришедших просят принести по два белых цветка.
Отпевание начнется в пятницу в 12 часов, вынос урны состоится в 13 часов.
Член Сейма, консерватор Р. Жилинскас скончался во вторник в результате тяжелой болезни, на 45-ом году жизни.
Бывший журналист телеканалов Lietuvos televizija, LNK избирался в Сейм с 2008 года.