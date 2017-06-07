Депутата и журналиста Жилинскаса похоронят на Антакальнисском кладбище

Бывший журналист телеканалов Lietuvos televizija, LNK избирался в Сейм с 2008 года.

Член Сейма, консерватор Р. Жилинскас скончался во вторник в результате тяжелой болезни, на 45-ом году жизни.

Отпевание начнется в пятницу в 12 часов, вынос урны состоится в 13 часов.

В пятницу прощание планируется в 10 час. в центральной части храма. Пришедших просят принести по два белых цветка.

Церемония прощания состоится в часовне костела Св. Иоаннов в Вильнюсе, с 10 до 20 часов четверга, сообщил Департамент информации и коммуникации Сейма.

Рядом с президентским дворцом - жуткая находка На улице Леиклос, в Вильнюсе, рядом с президентским дворцом, обнаружены восемь мешков с человеческими костями. Сваленные в кусу со строительными отходами кости обнаружили местные жители.

В Тракай собрались литовские, русские и польские школьники 6–7 июня в Тракай проходит творческий лагерь проекта «Мы — вместе», в котором принимают участие более 60 самых активных учеников-участников проекта и 15 учителей из Клайпеды, Паневежиса, Шальчининкай, Вильнюса, Висагинаса и Тракай.

Депутаты объявляют войну крепкому пиву На минувшей неделе лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис обещал, что "в свое время" появятся и ограничения, касающиеся крепкого пива - "сосок". Председатель парламентского комитета здравоохранения Агне Ширинскене подтвердила DELFI, что 13 июня депутаты, представители Минздрава и Департамента по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем сядут за стол переговоров и обсудят методы борьбы с крепким пивом. Один из вариантов – последовать примеру латышей.

Вы представитель опасной профессии? Вам придется проверяться на трезвость Депутаты зарегистрировали новый проект поправки к закону о контроле над алкоголем, которым хотят обязать работодателей проверять работников на трезвость. Это будет касаться представителей опасных профессий, пишет lrt.lt.