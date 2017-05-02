Депутата Гражулиса подозревают в том, что он уехал с места ДТП

BNS
вторник, 2 мая 2017 г. 16:21
Вильнюсская полиция выясняет, могли участвовать в техническом ДТП, во время которого был поврежден автомобиль, депутат Пятрас Гражулис. Депутата подозревают в том, что он покинул место ДТП.
Petras Gražulis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Зафиксировано ДТП, очевидцы указали, что за рулем, вероятно, был депутат. (...) Когда на место происшествия приехала полиция, автомобиля там уже не было. Ведется расследование", – сказал BNS старший специалист ГКП Вильнюсского округа Томас Браженас.

Техническое ДТП на ул. Гинею было зафиксировано 2 мая, около 11 часов. Звонивший указал, что его Opel зацепил и повредил черный автомобиль Lexus.

По словам очевидца, автомобилем Lexus управлял Гражулис. Сам депутат сказал, что об инциденте узнал только из СМИ.

Полиция зафиксировала, что участник ДТП с места происшествия уехал, будут выяснять, кто сидел за рулем совершившего ДТП автомобиля.

BNS
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