Депутата Гражулиса подозревают в том, что он уехал с места ДТП

"Зафиксировано ДТП, очевидцы указали, что за рулем, вероятно, был депутат. (...) Когда на место происшествия приехала полиция, автомобиля там уже не было. Ведется расследование", – сказал BNS старший специалист ГКП Вильнюсского округа Томас Браженас.

Техническое ДТП на ул. Гинею было зафиксировано 2 мая, около 11 часов. Звонивший указал, что его Opel зацепил и повредил черный автомобиль Lexus.

По словам очевидца, автомобилем Lexus управлял Гражулис. Сам депутат сказал, что об инциденте узнал только из СМИ.

Полиция зафиксировала, что участник ДТП с места происшествия уехал, будут выяснять, кто сидел за рулем совершившего ДТП автомобиля.