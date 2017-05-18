Депутат Жилинскас все еще в больнице, его состояние серьезное

ru.DELFI.lt
четверг, 18 мая 2017 г. 15:53
Депутат консерватор Рокас Жилинскас все еще находится в больнице, у него сильное воспаление легких. Об этом в фейсбуке 18 мая написала знакомая Жилинскаса, журналистка Дайва Жеймите.
Rokas Žilinskas
© DELFI / Andrius Ufartas

"В последнее время меня часто спрашивают, что случилось с моим хорошим другом Рокасом Жилинскасом. Чтобы не было разных интерпретаций, по просьбе близких Рокаса информирую - Рокас в больнице, у него серьезные проблемы со здоровьем.

У него сильное воспаление легких, пока он не может общаться и рассказывать о состоянии здоровья. Близкие Рокаса просят чтить их частную жизнь и не расспрашивать их о случившемся. Как только Рокас поправится, он сам обо всем расскажет. Пока давайте все пожелаем Рокасу сил и скорейшего выздоровления!", - написала Жеймите.

О том, что Жилинскас находится в больнице, СМИ сообщили на прошлой неделе.

На пленарных заседаниях парламента Жилинскаса нет с 20 апреля. Бывший журналист Жилинскас избирается в парламент с 2008 года.

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Общество

Депутат Жилинскас все еще в больнице, его состояние серьезное

Rokas Žilinskas
Депутат консерватор Рокас Жилинскас все еще находится в больнице, у него сильное воспаление легких. Об этом в фейсбуке 18 мая написала знакомая Жилинскаса, журналистка Дайва Жеймите.

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