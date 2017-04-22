Депутат Станювене прокомментировала снимок: я хотела проверить, на что способна

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ru.DELFI.lt
суббота, 22 апреля 2017 г. 08:22
Депутат Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Левуте Станювене не отрицала, что на фотографии, появившейся в социальной сети - она. Депутата сказала, что этой фотографии примерно 12 лет, но она заметила, что в прошлом году на Пасху в доме брата точно также висела на турнике, проверяя, на что способна.
Levutė Staniuvienė
© DELFI montažas

"Да, это я. Я даже уже забыла об этом снимке, он видно был в моей фотогаллерее на фейсбуке", - сказала "крестьянка".

Депутат сказала, что снимок был сделан в доме ее брата, где сконструирована декорация в виде дуба. Снимку 12 лет.

"Мы тогда собрались на рождественский вечер. Вы видите, рядом на стуле сидит моя мама, она боялась за меня, что я могу не удержаться, держала меня за ногу. Я просто хотела проверить мои физические способности, сколько смогу провисеть", - сказала Станювене.

Она признала, что снимок выглядит необычно: "Я там не стою на столе, мои ноги над ним". Депутат рассказала, что в этом году пасху также праздновали в доме брата и она снова висела на той же декорации.

"Мы собираемся на праздники, чтобы вместе порадоваться, мама еще с нами. Вот я снова повисела, проверила мои силы", - сказала Станювене.

"Я сказала, помните, когда-то я висела на этом суку? Я не утратила физическую форму. Там точно я, но не вижу ничего плохого. Если на столе видно шампанское, что-то еще, да, мы праздники без алкоголя не отмечаем. Но я всегда за меру и подходящее время. Для меня алкоголь всегда сочетается с мерой и временем", - сказала депутат.

Она сказала, что на Йогайлу Моркунаса, который нашел этот снимок, не сердится.

"Да, немного негигиенично смотрится мое висение над столом. Но там не было ничего особенного... Если бы я была пьяна, я бы упала. По-человечески говорю, ничего плохого в этом не вижу", - сказала Станювене.

21 апреля в социальной сети Facebook стали распространять фотографию, на которой, вероятно, запечатлена депутат парламента Литвы из Литовского союза крестьян и зеленых Левуте Станювене.

На снимке женщина находится на столе и руками держится за деревянную декорацию.

Фотографией в Facebook поделился Йогайла Моркунас.

Станювене была выбрана в парламент в 2016 году от ЛСКЗ. Ранее она была членом Христианско-демократической партии, председателем Содружества женщин-католичек, а также членом Скуодасского отделения Союза отечества.

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