Депутат сравнивает Килдишене с Левински и видит давление на "крестьян"

Депутат литовского парламента Бронюс Матялис сказал DELFI, что по его мнению, книга бывшего депутата Греты Килдишене, которая появится на прилавках магазинов в конце недели, может быть своеобразным давлением на Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) перед выборами в Европарламент (ЕП).

"Если посмотрим на рекламу книги, там сказано, что Килдишене рассказывает о детстве и юности. Там же указано, что это издание – только первая часть произведения. Это сигнал правящему большинству, "крестьянам", что будет вторая часть. Можно предположить, что это сигнал: если вы утвердите меня кандидатом в ЕП, то вторая часть будет такой, какой она должна быть – красивой. Но если будете брыкаться, могу "взорвать" всех вас, всю фракцию, буду писать откровенно", – предположил депутат.

Еще весной появились предположения, что после ухода из парламента Килдишене может вынашивать планы стать европарламентарием, поскольку бывший депутат стала активно проводить различные общественные мероприятия.

Килдишене была членом ЛСКЗ, заместителем председателя партии и председателем Паневежского отделения. После скандала она ушла из отделения, ее членство в партии, как утверждают, приостановлено. В начале апреля Килдишене в интервью DELFI сказала, что думает, хочет ли вернуться в Паневежское отделение, но на вопрос об участии в выборах в ЕП не ответила.

3 июля Килдишене на звонки и на обращение в фейсбуке не отвечала. Не выходил на связь и лидер ЛСКЗ Рамунас Карбаускис.

В начале года Матялис ушел из ЛСКЗ. Уже тогда в интервью DELFI он говорил о возможном влиянии Килдишене на Карбаускиса.

"Я говорил, что Рамунас может быть "на крючке", сейчас Килдишене может делать с ним, что захочет. Скажем, как Моника Левински: написала книгу о своих отношениях с Биллом Клинтоном, ее все читают, и никому в голову не приходит, сколько там лжи, а сколько – правды", – сказал он.

По словам политика, об этом он говорил и раньше, его предсказания понемногу сбываются. Он считает, что скоро начнут обсуждать кандидатов от партии в ЕП, ведь выборы намечены на 2019 год.

"Я точно знаю, поскольку говорил с лидерами "крестьян", борьба за власть идет. Карбаускис точно хочет выдвинуть Килдишене в ЕП. Его заместители, к примеру, Рима Башкене и другие, этого не хотят. Но Карбаускис очень "болезненно" выцарапал Килдишене из парламента. Ему эта позиция потребуется. Поэтому, я думаю, книга может быть своеобразным шантажом: ждите второй части, я могу такое написать, или это может быть еще и попытка показать себя, обратить на себя внимание как на возможного кандидата", – сказал Матялис.

Он был удивлен, что книгу издала компания Килдишене, которая раньше не имела ничего общего с издательством книг.

"Издание такой книги, еще и в твердом переплете может стоить 5000-6000 евро, если издают не меньше 1000 экземпляров. Это немалая сумма. Конечно, сейчас все будем гадать – если это ее задумка, то не сомневаюсь, что это сигнал для "крестьян" в связи с выборами в ЕП", – сказал Матялис.

Сам он книгу Килдишене читать не намерен: "Когда меня спрашивают, буду ли я читать книгу, я отвечаю, что читал мемуары Уинстона Черчилля, воспоминания о детстве и юности Валдаса Адамкуса. Со всем уважением к Грете, я все же думаю ей по глубине мыслей не удастся "переплюнуть" Сигитаса Парульскиса, поэтому ее книгу, по крайней мере о детстве и юности, я читать не буду".

В конце этой недели на прилавках книжных магазинов появится автобиографическая книга, написанная Гретой Килдишене, которая всего несколько месяцев продержалась на посту депутата литовского парламента и покинула его в результате скандала. Книгу издала компания, которую возглавляет сама автор.

Один книжный магазин в интернете уже в течение некоторого времени рекламирует книгу Килдишене "Откровенно" (Atvirai).

В анонсе указывают, что Килдишене – общественный деятель, политик в "книге открыто рассказывает о своем детстве и юности, семейной жизни и трудовой деятельности".

"Перед читателем раскрывается настоящая психологическая панорама провинциального города на стыке XX – XXI вв. и самоощущение человека во времени, которое иногда было тяжелым, иногда – безжалостно жестоким. Как и заявлено в названии книги, о любви близких и ее поиске, болезненных утратах и глубоком духовном опыте, жизни и выживании в Литве и эмиграции рассказывается по-жемайтийски откровенно", – сказано в презентации книги.

Осенью прошлого года Килдишене участвовала в парламентских выборах с Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ), который возглавляет Рамунас Карбаускис. Она победила в Аникщяйско-паневежском одномандатном округе. Однако в начале этого года разразился скандал, когда выяснилось, что Килдишене могла пользоваться автомобилем, принадлежащим компании Карбаускиса Agrokoncernas.

Вскоре выяснилось, что этот автомобиль в лизинг у компании купила мать депутата, однако пользовалась им сама Килдишене. Государственная комиссия по служебной этике признала, что политик нарушила закон, не декларировал, что ездит на автомобиле, принадлежащем Agrokoncernas.

Всплыла также и информация о том, что Килдишене скрыла информацию о расследовании, после оно было прекращено - 10 лет назад ее подозревали в присвоении денег компании, в которой она работала.

24 января ГИК удовлетворил заявление Килдишене об отставке с поста депутата.