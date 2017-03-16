Депутат Пукас приносит в здание парламента боевое оружие

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ru.DELFI.lt
четверг, 16 марта 2017 г. 08:58
Ввязавшегося в скандальную историю депутата литовского парламента Кястутиса Пукаса ждет не только импичмент. Группа девушек уже обратилась в Генпрокуратуру Литвы из-за сексуального домогательства со стороны депутата, пишет Info diena. Кроме того, выяснилось, что Пукас в своем рабочем кабинете в парламенте хранит боевое оружие.
Kęstutis Pūkas
© DELFI / Andrius Ufartas

Info diena пишет, что выяснила, что депутат Пукас хранит в парламенте оружие. Он держит пистолет в сейфе рабочего кабинета. О том, что у него есть оружие, он рассказал и нескольким девушкам, которые пытались устроиться помощницами депутата. Девушки уверяют, что Пукас доверял свое оружие и третьим лицам.

"Он привозил его (оружие - примечание редактора) из Каунаса, держал в сейфе, в кабинете. Когда ехал в Каунас, забирал с собой. Хвастался, что депутатов охрана не проверяет. В последние месяцы не проверяли и помощников, поскольку это доставляло много неудобств, когда они возвращались после обеденного перерыва", - рассказывали источники Info diena.

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источники уверяли, что оружие Пукаса – боевое, у депутата есть разрешение. Сам Пукас не отрицает, что у него есть оружие. И не одно.

"Смотрите, оружие, которое у меня - мое. Оно легальное. Оружие нельзя оставлять лишь бы где. Ключи от сейфа у меня в кармане", - говорил политик.

Пукас отрицает, что доверял оружие третьим лицам, у которых нет специального разрешения на ношение оружия. А сам он может проходить мимо охраны с оружием, поскольку он - депутат, его не должны проверять.

"Я депутат – кто может не пустить меня в парламент", - удивлялся он.

Пукас уверял, что ему нужно оружие для обеспечения безопасности, он чувствует себя небезопасно, поскольку борется с коррупцией.

Департамент охраны руководства не может объяснить, как Пукас мог проносить оружие в парламент.

"Правление парламента утвердило правила, кого проверяют на входе, что можно приносить", - сказал представитель ДОР Гинтарас Кошкинас.

Представители парламентской канцелярии утверждают, что депутатам не разрешают носить оружие, нельзя хранить его и в кабинете. О том, что у них есть оружие, депутаты должны сообщать ДОР и оставлять оружие в специальной камере хранения.

"Оружие в парламент вносить запрещено. Его надо оставлять в камере хранения", – сказал глава отдела парламента по связям с общественностью Артурас Зеленякас.

Департамент полиции не может предоставить информацию о том, есть ли у Пукаса разрешение на хранение оружия.

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