Депутат предлагает государству оплатить похороны убитого 4-летнего мальчика

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 29 января 2017 г. 09:22
Похороны жестоко убитого 4-летнего мальчика должно оплатить государство, а не бабушка ребенка. Так считает депутат Юстас Джюгялис – он намерен выяснить с правлением парламента возможность похоронить ребенка на деньги государства, он также организовал сбор средств в помощь бабушке покойного.
© DELFI / Andrius Ufartas

"Это самое малое, что мы можем сделать сейчас, а перемены должны начаться в ближайшее время", – сказал депутат.

"этот беспомощный мальчик стал символом бездействия системы, вызвал бурю боли по всей стране", – сказал в субботу Джюгялис, прибавив, что это должно быть точкой – "надо как можно скорее принять закон об обеспечении защиты детей".

"И не только закон, который жизнь уже не вернет – важно как можно быстрее менять систему, найти решения, над которыми должны работать и специалисты ответственных ведомств, и эксперты в своей области и представители неправительственных организаций", – сказал депутат.

Похороны жестоко убитого ребенка намечены на вторник. Староста Байсогалы Ромас Калвайтис сказал, что бабушке выплатят 304 евро на погребение.

"С мальчиком простятся в деревне Пакиршнис, где живет его бабушка – мать Моники", – сказал DELFI староста Байсогалы Ромас Калвайтис.

По его словам, прощание состоится после выходных, поскольку сейчас тело в руках судмедэкспертов.

"Настроение очень мрачное – люди зажигают свечи и у церкви, и у здания староства, и у дома культуры в Пакиршнисе, где пройдет прощание", – сказал староста.

Прощание назначено на 30 января. Похороны состоятся во вторник. "Все очень жалеют ребенка – это бессмысленная и такая жестокая смерть", – сказал Калвайтис.

"Мальчик раньше здесь жил – когда его мать Моника уезжала на заработки в Испанию, она оставляла его у бабушки, бабушка была временным опекуном, – сказал староста. – Но она скоро вернулась назад в Литву, искала работу и через некоторое время уехала с мальчиком в Кедайняй".

Мать на похоронах ребенка присутствовать не будет – судья назначил ей арест на 7 дней. Сожитель матери Гедиминас Контянис взят под стражу на три месяца. Обоим предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве беззащитного члена семьи.

Прокурор Витаутас Гатавяцкас сказал, что на допросе мать и ее сожитель назвали причину насилия над ребенком, которое привело к его смерти - мальчика учили произносить названия цифр, но не все он мог воспроизвести правильно.

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