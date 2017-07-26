Депутат: наши люди получают неприлично низкие зарплаты

"Наши люди, скажем так, за свою работу получают неприлично низкую зарплату. За 380 евро выжить невозможно. Это не зарплата, это – насмешка", – сказал в эфире Žinių radijas депутат литовского парламента Томас Томилинас.

Томилинас участвовал в дискуссии, посвященной неравенству доходов, и сказал, что власти пытаются бороться с неравенством, но сами люди им не помогают.

Он признал, что люди сами мало делают для того, чтобы их зарплата увеличилась. По его мнению, усилия должны быть не только со стороны властей, но и со стороны работников, они должны участвовать в переговорах с работодателями о зарплатах, должны подписывать коллективные договоры.

"Я об этом начал говорить уже полгода назад, мне приходится непросто, люди смеются, говорят, что это невозможно, что все отрегулирует рынок. Те же экономисты повторяют уже надоевшие фразы, но все понемногу меняется", – порадовался Томилинас.

В ходе дискуссии он заметил, что сложно добиться результата, когда часть экономистов не поддерживает идеи властей.

"В программе нашей партии уже около 8 лет есть установка о введении в Литве прогрессивных налогов. Я знаю, поскольку сам внес, но там также написано, что они должны появиться, когда до этого "созреют" наши экономисты, которые постоянно противоречат", – сказал Томилинас.

Экономист Ромас Лазутка согласен с Томилинасом, что для реформы должны созреть и экономисты, формирующие общественное мнение, и общество.

"Все общество должно созреть к введению прогрессивных налогов, но оно не готово. Скажем, тот же депутат Альгирдас Сисас предлагает прогрессивные налоги, а над ним смеются, вместо того, чтобы сказать: хорошо 1000 евро может мало, чтобы прибавить 5% налога. Так может надо брать 2000 евро. Но над ним насмехаются, никакой дискуссии не остается", – сказал Лазутка.

По словам экономиста, уезжающие из Литвы люди недовольны неравенством, но они сужают проблему до коррупции, числа депутатов, их отпуска. А когда доходит дело до обсуждения снижения коррупции и т.д., дискуссии нет.

Однако Томилинас подчеркнул, что реформа налоговой системы - непростое занятие, поэтому ее нужно проводить понемногу, но первые шаги сделаны.

"Мы идем к всеобщей декларации доходов, поскольку сложно ввести прогрессивные налоги, когда нет всеобщей декларации. За полгода невозможно радикально реформировать налоги, поскольку к новым налогам должна привыкнуть экономическая система. Ни о каких "ночных" налоговых реформах не может быть и речи", – сказал Томилинас.

По его словам, правительство делает важные шаги для снижения неравенства. Тогда серьезно займутся перераспределением доходов, ННМ сравняют с минимальной зарплатой. Может, удастся возобновить дискуссию о повышении минималки.

"Как я упоминал, есть прогрессивный тариф на нетрудовые доходы, а индивидуальные. Хорошо, когда отказываются от ненужных льгот. Это верные шаги", – рассказал Томилинас о попытках снизить неравенство.

Исследование, проведенное по заказу конфедерации Oxfam и финансовой организации Development Finance International, показало, что Литва хуже всех в ЕС борется с неравенством.

Литва заняла 83 место из 152 стран. Эстония в этом рейтинге занимает 38, Латвия – 46 место, Польша – 35 место. Лучше всего с неравенством борются Швеция, Бельгия и Дания, хуже – Панама, Албания и Бахрейн.