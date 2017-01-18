Депутат Билотайте не спешит возвращаться на работу из-за участия в ралли

На профиле в Facebookв последние недели Билотайте демонстрировала виртуальным друзьям свои достижения на ралли – она, в голубом комбинезоне позировала рядом с гоночным внедорожником, на котором была надпись Agnė Bilotaitė. Petrus Gintas.
Несмотря на то, что депутат 12 января уже должна была быть в парламенте, на заседании ее не было и 17 января.
Кроме того, у Билотайте есть и другие обязательства, которые она не выполнила из-за отпуска в Африке.
Помощник депутата Эгле Граяускене в начале января говорила, что в лучшем случае Билотайте вернется в Литву 17 января.
Билотайте является одним из заместителей старост фракции консерваторов.
Коллеги по партии, по словам Юргиса Размы, должны стараться принимать участие во всех заседаниях.
"В данном случае, насколько я знаю, Билотайте поступила корректно – она получила разрешение правления парламента на участие в международном ралли", – заверил Разма.