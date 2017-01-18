Депутат Билотайте не спешит возвращаться на работу из-за участия в ралли

Затянулся отпуск депутата Литвы Агне Билотайте. Политик еще перед Рождеством уехала в Африку, где участвовала в авторалли, и до сих пор в Литву не вернулась, несмотря на то, что в парламенте состоялись два пленарных заседания, на которых ее присутствие было обязательным. Однако до сих пор одиссея депутата не попала в поле зрения ни Главной комиссии по служебной этике, ни коллег по фракции, пишет Klaipėda.

На профиле в Facebookв последние недели Билотайте демонстрировала виртуальным друзьям свои достижения на ралли – она, в голубом комбинезоне позировала рядом с гоночным внедорожником, на котором была надпись Agnė Bilotaitė. Petrus Gintas.

Несмотря на то, что депутат 12 января уже должна была быть в парламенте, на заседании ее не было и 17 января.

Кроме того, у Билотайте есть и другие обязательства, которые она не выполнила из-за отпуска в Африке.

Помощник депутата Эгле Граяускене в начале января говорила, что в лучшем случае Билотайте вернется в Литву 17 января.

Билотайте является одним из заместителей старост фракции консерваторов.

Коллеги по партии, по словам Юргиса Размы, должны стараться принимать участие во всех заседаниях.

"В данном случае, насколько я знаю, Билотайте поступила корректно – она получила разрешение правления парламента на участие в международном ралли", – заверил Разма.