Депутат Анушаускас поделился версией о причинах смерти литовского путешественника в России

Посольство Литвы ждет официальных выводов о причинах смерти Кярге. Молодой человек путешествовал по Монголии и России автостопом. В последний раз близким удалось связаться с ним 4 августа, информация о его смерти поступила в посольство Литвы в минувшие выходные.

Анушаускас в фейсбуке написал, что не может не поделиться своими впечатлениями о посещении Алтая.

"Я видел реку Катунь, может только немного выше того места. Но и там она была холодной, со стремительным течением, в ней много воды. Никто по доброй воле не будет пытаться перебраться через нее. Но самую большую опасность в том районе, где пропал молодой человек, представляют не реки. Этот Онгудайский район пользуется плохой репутацией – уже 10 лет он лидирует по числу убийств.

Жители живут только за счет дотаций и сбора кедровых орехов, поэтому наркомания, банды молодых людей, грабежи там обычное дело. К сожалению, путешественники-одиночки мало учитывают эти обстоятельства... Я там был 17 лет назад и путешествовал с большой компанией, но думаю, что за это время число людей, которые искренне помогают туристам за это время снизилось", – сказал Анушаускас.

Депутат рассказал, что во время своего путешествия по Алтаю он встречал людей, которые путешествовали в одиночку. Один из них поднимался на Белуху – высшая точка Алтайских гор. Анушаускас посетил те места, где нет жителей. Они спускались с гор и посещали населенные пункты, но всегда держались вместе, по одному никуда не отлучались.

Услышав о смерти Кярге, Анушаускас стал проверять, может ситуация за это время изменилась. Ведь на Алтае резиденцию построил президент Владимир Путин. "Однако оказалось, что положение стало еще хуже, чем было, там была убита семья журналистов - 10 лет назад, часто убивают людей, бросая в реки. Жителей там очень мало, а число совершаемых убийств огромное", – сказал DELFI Анушаускас.

Между тем российские эксперты установили, что молодой человек умер ненасильственной смертью.

Российское агентство Interfax сообщает, что причину смерти установить не удалось из-за того, что тело находится в стадии разложения, однако эксперты убеждены, что следов насилия на теле нет. Ведется дальнейшее расследование обстоятельств происшествия.