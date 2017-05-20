Департамент статистики объяснил изменение в подсчете употребленного алкоголя

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ELTA
суббота, 20 мая 2017 г. 13:46
Департамент статистики Литвы, реагируя на обсуждаемые в публичном пространстве результаты исследования ВОЗ об употреблении алкоголя в Литве и утверждения о том, что виной тому неверная методика подсчета, 19 мая объяснил применявшуюся методику.
© DELFI / Domantas Pipas

10 июня 2016 г. по приказу главы Департамента статистики обновили методику подсчета употребления алкоголя в стране, из нее исключили дополнительные источники, а кроме того оценку потока туристов и приграничной торговли.

В соответствии с методикой, не учитывают алкоголь, выпитый туристами и проданный на границе. Однако подсчитывают алкоголь, выпитый литовскими туристами за границей (см. 1 рис.).

Департамент статистики объяснил изменение в подсчете употребленного алкоголя
© Statistikos departamento nuotr.

Гендиректор Департамента статистики Вилия Лапенене сказала, что департамент руководствуется принципами объективности и профессиональной независимости от политических и других групп интереса. Кроме того, используется принцип прозрачности, все методики доступны для общества и меняют их лишь с учетом реальных и объективных перемен в стране.

В сообщении сказано, что в 2015 г. на одного жителя от 15 лет и старше приходилось 14 литров абсолютного алкоголя (100%) (это на 0,2 л. меньше, чем в 2014 г.) (см. 2 рис.).

Департамент статистики объяснил изменение в подсчете употребленного алкоголя
© Statistikos departamento nuotr.

Уже сообщалось, что жители Литвы являются мировыми лидерами по потреблению алкоголя - об этом свидетельствуют данные прошлого года, которые 16 мая в Вильнюсе озвучил представитель Всемирной организации здоровья (ВОЗ) Гауден Галеа.

По словам директора Департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро ВОЗ, в Литве в 2016 году один житель в среднем потребил 16 литров алкоголя.

"Это, по новейшим подсчетам, делает ее (Литву) крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире", - заявил журналистам Галеа во вторник.

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Общество

Департамент статистики объяснил изменение в подсчете употребленного алкоголя (23)

Департамент статистики объяснил изменение в подсчете употребленного алкоголя
Департамент статистики Литвы, реагируя на обсуждаемые в публичном пространстве результаты исследования ВОЗ об употреблении алкоголя в Литве и утверждения о том, что виной тому неверная методика подсчета, 19 мая объяснил применявшуюся методику.

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