Департамент статистики: что подорожало больше всего?

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ru.DELFI.lt
понедельник, 30 января 2017 г. 16:42
Директор Литовского департамента статистики Вилия Лапенене заметила, что с момента введения евро больше всего подорожали услуги, однако она прибавила, что нельзя утверждать будто после введения евро все подорожало. Она назвала, что в последние два года подорожало, а что подешевело.
© DELFI (K.Pansevič nuotr.)

По данным Департамента статистики, в прошлом году рост ВВП составил 2,3% (38,6 млрд. евро).

По словам Лапенене, рост ВВП в прошлом году замедлили секторы строительства и сельского хозяйства, а ускорили – промышленный сектор и сектор услуг. Сельхозсектор в прошлом году сжался на 9,6%, строительный – на 8,1%.

В 4 квартале 2016 г. ВВП страны составил 10 млрд. евро и по сравнению с 3 кварталом вырос на 1,3%, а с 2015 г. - на 2,7%. Росту больше всего способствовал рост секторов оптовой и розничной торговли.

Согласно подсчетам Департамента статистики, в прошлом году инфляция в стране составила 1,7%. Страна выбралась из периода дефляции и фиксируется рост цен.

"В прошлом году рост цен был обусловлен изменением цен на основные товары и услуги: продукты питания и алкогольные напитки подорожали на 3,7%, транспортные услуги – на 3,1%, услуги гостиниц, кафе и ресторанов – на 6,2%", - сказала Лапенене.

Говоря о том, что в прошлом году подешевело, Она отметила одежду и обувь, услуги связи, жилье, воду, электроэнергию и др. Всего в прошлом году товары подорожали на 1,5%, услуги – на 2,4%.

Лапенене прибавила, что постоянный рос цен в секторе услуг наблюдается с 2011 года.

Она вспомнила также о введении евро. Сравнивая цены в декабре 2016 года с ценами за декабрь 2014 г., перед введением евро, Лапенене упомянула, что услуги гостиниц, кафе и ресторанов за это время подорожали на 12%, услуги отдыха и культуры – на 9%.

Но за два года подешевели услуги транспорта, связи и расходы на жилье воду, электроэнергию.

Из продуктов питания за два года больше всего подорожали мороженые креветки, черный перец, греча.

"Но были и подешевевшие товары, например куриные ножки, обезжиренный творог, перловка", - заметила Лапенене.

Из овощей и фруктов больше всего подорожал чеснок, длинноплодные огурцы, грейпфруты, киви, морковь, больше всего подешевели – дыни, бананы, капуста.

С момента введения евро больше всего подорожали детская одежда, обувь, газеты, периодическая печать, подешевели – оборудование для отдыха и туризма, устройства для обработки данных, подержанные авто.

Говоря о секторе услуг, Лапенене сказала, что с момента введения евро больше всего подорожала аренда жилья (26,3%), ремонт бытовой техники (24,7%), но подорожали отпускные туры, билеты на авиатранспорт.

Она отметила, что в прошлом году средняя зарплата в Литве увеличилась на 7,9%, или на 57 евро "на бумаге".

Лапенене заметила, что зарплаты быстрее растут в частном секторе. В общественном секторе они в прошлом году выросли на 6,1%, в частном – на 9%.

Как и в прошлом году, самыми высокими зарплаты были в сфере финансов и страхования (в среднем – 1430 евро). На втором месте – сектор ИТ и связи (в среднем – 1300 евро).

"По предварительным данным, четверть работников в стране зарабатывает 407 евро или меньше в месяц", - сказала Лапенене.

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