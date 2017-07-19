Департамент миграции согласен на предложение российского журналиста относительно убежища в Литве

Литовский Департамент миграции (ДМ) в среду заявил, что согласен с предложением приехавшего из России журналиста Евгения Титова пересмотреть решение о возможности предоставить ему политическое убежище, если он заберет свою жалобу в суд.

"Очень радует, что он согласен забрать жалобу. Когда он заберет жалобу и так закончит первую процедуру, тогда будет начата вторая процедура, когда он подаст новое прошение о (предоставлении) убежища", - сказала BNS в среду директор ДМ Эвелина Гудзинскайте.

Предложивший департаменту договор мировой Е. Титов обещает забрать свою жалобу в Главный административный суд Литвы (ГАСЛ), если ДМ согласится еще раз рассмотреть просьбу предоставить ему вид на жительство в Литве.

Глава Департамента миграции Э. Гудзинскайте на прошлой неделе сказала, что отрицательное решение о предоставлении убежища не запрещает журналисту повторно просить разрешения остаться в Литве, если станут известны новые обстоятельства.

Е. Титов сказал BNS, что новыми обстоятельствами для того, чтобы дать оценку возможности получения им убежища, стали два репортажа, показанные в начале июля на российском государственном телеканале "Россия 24".

В них сообщается о прежнем решении литовских должностных лиц не предоставить журналисту вид на жительство в стране. Иммигрант утверждает, что интерес государственного телеканала к его положении говорит о сохраняющейся для него в России угрозе.

Е. Титов приехал в Литву из Краснодара в конце 2016 года. Он сказал, что боялся оставаться в России после того, как столкнулся с давлением со стороны государственных структур в связи со своей деятельностью.

ДМ отказался предоставить ему убежище 21 февраля 2017 года, потому что, по мнению департамента, его страхи лишены объективного основания.

14 июня Вильнюсский окружной административный суд отклонил жалобу Е. Титова на решение ДМ, также сочтя, что его опасения необоснованны.

Это решение журналист обжаловал в ГАСЛ.

Е. Титов опасается, что в России на него может быть заведено уголовное дело о шпионаже, потому что он, сотрудничая с Литовским радио и телевидением, ездил на восток Украины, чтобы освещать войну между Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Москвой сепаратистами.

Приехавший в Литву россиянин утверждает, что в своей стране за ним была установлена слежка и имели место косвенные угрозы в его адрес.

Излагая свое мнение ДМ, МИД Литвы отметил, что в случае возвращения Е. Титова в Россию, скорее всего, его безопасность окажется под угрозой.