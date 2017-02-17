Департамент культурного наследия ждет решения по скульптурам с Зеленого моста

 (10)
BNS
пятница, 17 февраля 2017 г. 08:59
Почти год назад специальная комиссия решила, что скульптуры с вильнюсского Зеленого моста не представляют культурной ценности, однако решение комиссии не одобрило ни прежнее, ни нынешнее руководство Минкульта.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Министр культуры Лиана Руоките-Йонссон 17 февраля намерена обсудить этот вопрос с мэром столицы ремигиюсом Шимашюсом, поскольку скульптуры принадлежат Вильнюсской мэрии.

"Я думаю, что в пятницу будет конкретный план действий", – сказал BNS пресс-секретарь министра Виктор Бахметьев.

Скульптуры с моста были сняты в июле 2015 года по причине их аварийного состояния. Мэрия возвращать их назад не намерена.

Совет по оценке недвижимого культурного наследия в марте прошлого года предложил вычеркнуть эти скульптуры из списка объектов культурного наследия. Сейчас скульптуры хранятся на площадке компании Grinda, мэрия не намерена их реставрировать, а передавать их в частные руки или в музеи мешает не снятая до конца юридическая защита.

Старший специалист Департамента культурного наследия Рита Кунцявичене сказала, что все процедуры застряли в Минкульте.

"Мы обратились в Минкульт с просьбой продолжить процедуры, установленные законом - это объявление в газетах, потом надо выждать два месяца и выпустить приказ министра культуры. Минкульт не дал нам разрешения на продолжение процедур, мы объявление в СМИ не подавали", – сказала она.

Департамент обращался повторно в Минкульт в сентябре 2016 года, но вопрос снова не был поднят. Министерство рекомендовало отделить юридически мост от скульптур: оставить мост в списке объектов недвижимого наследия, а скульптуры признать движимым наследием.

"Но и в таком случае все равно их надо лишить юридической защиты и заново внести в список как движимые ценности. Надо покончить с этими процедурами", – сказала Кунцявичене.

Представители департамента сказали, что позиция нового руководства Минкульта по этому вопросу им не известна.

Зеленый мост и его скульптуры с советскими символами официально являются охраняемым объектом культурного наследия. На древке флага одной из скульптур есть советский символ - серп и молот.

Проект Зеленого моста был разработан Ленинградским проектировочным институтом "Проектстальконструкция", мост построила инженерная часть советской армии. В 1952 году мост украсили четырьмя скульптурами - военных, крестьян, студентов и рабочих.

После восстановления независимости скульптуры призывали убрать, поскольку их считали частью советской пропаганды, оскорбляющей людей, боровшихся за освобождение Литвы из советской оккупации.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Новые правила в связи с ремонтом квартир: обрадуются далеко не все (10)

Новые правила в связи с ремонтом квартир: обрадуются далеко не все
С 1 январе 2017 года вступило в силу постановление правительства Литвы, регламентирующее ремонт квартир в многоквартирных домах, пишет Sekundė.

Департамент культурного наследия ждет решения по скульптурам с Зеленого моста (10)

Департамент культурного наследия ждет решения по скульптурам с Зеленого моста
Почти год назад специальная комиссия решила, что скульптуры с вильнюсского Зеленого моста не представляют культурной ценности, однако решение комиссии не одобрило ни прежнее, ни нынешнее руководство Минкульта.

Погода: с каждым днем будет становиться все теплее

Погода: с каждым днем будет становиться все теплее
В конце недели в Литве ожидаются перемены: солнце спрячется за облака, ожидаются осадки. В выходные будет тепло, но ожидается дождливая и ветреная погода.

В юго-восточном крае 66% молодежи считают родиной Литву, 12% упоминают другую страну (20)

В юго-восточном крае 66% молодежи считают родиной Литву, 12% упоминают другую страну
Старшеклассники школ юго-восточной части Литвы участвовали в опросе, результаты которого показали, что 66% молодежи этого края считают Родиной Литву, 31% - Вильнюсский край, а 12% называют другую страну.

В патриотическом шествии в Каунасе приняли участие около 150 человек (45)

В патриотическом шествии в Каунасе приняли участие около 150 человек
В четверг, 16 февраля, в Каунасе прошло шествие националистически настроенной молодежи, которое приурочено ко Дню восстановления Литовского государства. Это ежегодное шествие оценивают неоднозначно. В этом году в шествии приняло участие около 150 человек.
Facebook друзья
Rambler's Top100