Департамент культурного наследия ждет решения по скульптурам с Зеленого моста

Почти год назад специальная комиссия решила, что скульптуры с вильнюсского Зеленого моста не представляют культурной ценности, однако решение комиссии не одобрило ни прежнее, ни нынешнее руководство Минкульта.

Министр культуры Лиана Руоките-Йонссон 17 февраля намерена обсудить этот вопрос с мэром столицы ремигиюсом Шимашюсом, поскольку скульптуры принадлежат Вильнюсской мэрии.

"Я думаю, что в пятницу будет конкретный план действий", – сказал BNS пресс-секретарь министра Виктор Бахметьев.

Скульптуры с моста были сняты в июле 2015 года по причине их аварийного состояния. Мэрия возвращать их назад не намерена.

Совет по оценке недвижимого культурного наследия в марте прошлого года предложил вычеркнуть эти скульптуры из списка объектов культурного наследия. Сейчас скульптуры хранятся на площадке компании Grinda, мэрия не намерена их реставрировать, а передавать их в частные руки или в музеи мешает не снятая до конца юридическая защита.

Старший специалист Департамента культурного наследия Рита Кунцявичене сказала, что все процедуры застряли в Минкульте.

"Мы обратились в Минкульт с просьбой продолжить процедуры, установленные законом - это объявление в газетах, потом надо выждать два месяца и выпустить приказ министра культуры. Минкульт не дал нам разрешения на продолжение процедур, мы объявление в СМИ не подавали", – сказала она.

Департамент обращался повторно в Минкульт в сентябре 2016 года, но вопрос снова не был поднят. Министерство рекомендовало отделить юридически мост от скульптур: оставить мост в списке объектов недвижимого наследия, а скульптуры признать движимым наследием.

"Но и в таком случае все равно их надо лишить юридической защиты и заново внести в список как движимые ценности. Надо покончить с этими процедурами", – сказала Кунцявичене.

Представители департамента сказали, что позиция нового руководства Минкульта по этому вопросу им не известна.

Зеленый мост и его скульптуры с советскими символами официально являются охраняемым объектом культурного наследия. На древке флага одной из скульптур есть советский символ - серп и молот.

Проект Зеленого моста был разработан Ленинградским проектировочным институтом "Проектстальконструкция", мост построила инженерная часть советской армии. В 1952 году мост украсили четырьмя скульптурами - военных, крестьян, студентов и рабочих.

После восстановления независимости скульптуры призывали убрать, поскольку их считали частью советской пропаганды, оскорбляющей людей, боровшихся за освобождение Литвы из советской оккупации.