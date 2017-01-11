Деньги на парламентские расходы не соблазнили только двоих депутатов

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ELTA
среда, 11 января 2017 г. 08:18
После того как члены Литовского союза крестьян и зеленых пришли к власти, они сразу же запретили использовать деньги, предназначенные на парламентскую деятельность, на аренду автомобилей, но никто из них не отказался от использования от так называемых "денег на карманные расходы", пишет Lietuvos rytas.
Ingrida Šimonytė
© DELFI (O.Gurevičiaus nuotr.)

Новички в политике критиковали своих предшественников за то, что они разбрасывались деньгами на парламентскую деятельность и обещали ужесточить порядок их использования, но когда они оказались у власти разговоры об экономии прекратились.

Пока нет данных о том, сколько новые депутаты уже успели истратить государственных средств на ремонт машин, горючее, цветы или сувениры.

Но специальный банковский счет, на который переводят эти средства, не открыли только два депутата - консерватор Ингрида Шимоните и социал-демократ Линас Линкявичюс.

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Ingrida Šimonytė
После того как члены Литовского союза крестьян и зеленых пришли к власти, они сразу же запретили использовать деньги, предназначенные на парламентскую деятельность, на аренду автомобилей, но никто из них не отказался от использования от так называемых "денег на карманные расходы", пишет Lietuvos rytas.

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