Дело первого задержанного в новом году нетрезвого водителя уже в суде

Прокуроры панявежского округа Литвы обратились в Участковый суд Пасвальского района с тем, чтобы в уголовном порядке был наказан житель Пасвальского района, севший за руль автомобиля в нетрезвом состоянии в Новогоднюю ночь, сообщила в среду Генпрокуратура.
26-летний мужчина, у которого была выявлена средняя степень опьянения, стал первым задержанным в Литве после вступления в силу с 1 января более строгих поправок к закону о вождении в нетрезвом состоянии. Согласно поправкам, водителям, в чьей крови обнаружено более 1,5 промилле алкоголя, грозит уголовная ответственность, штрафы, достигающие несколько тысяч евро, арест или лишение свободы, и утрата права водить автомобиль до 10 лет.
Суд должен принять решение в течение 7 дней.