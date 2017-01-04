Дело первого задержанного в новом году нетрезвого водителя уже в суде

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BNS
среда, 4 января 2017 г. 17:26
Прокуроры панявежского округа Литвы обратились в Участковый суд Пасвальского района с тем, чтобы в уголовном порядке был наказан житель Пасвальского района, севший за руль автомобиля в нетрезвом состоянии в Новогоднюю ночь, сообщила в среду Генпрокуратура.
Policija
© DELFI

26-летний мужчина, у которого была выявлена средняя степень опьянения, стал первым задержанным в Литве после вступления в силу с 1 января более строгих поправок к закону о вождении в нетрезвом состоянии. Согласно поправкам, водителям, в чьей крови обнаружено более 1,5 промилле алкоголя, грозит уголовная ответственность, штрафы, достигающие несколько тысяч евро, арест или лишение свободы, и утрата права водить автомобиль до 10 лет.

Суд должен принять решение в течение 7 дней.

BNS
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