Дело первого задержанного в новом году нетрезвого водителя уже в суде

Прокуроры панявежского округа Литвы обратились в Участковый суд Пасвальского района с тем, чтобы в уголовном порядке был наказан житель Пасвальского района, севший за руль автомобиля в нетрезвом состоянии в Новогоднюю ночь, сообщила в среду Генпрокуратура.