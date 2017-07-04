Дело осужденных за шпионаж граждан Росcии и Литвы рассмотрят на закрытых заседаниях

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BNS
вторник, 4 июля 2017 г. 12:29
Дело осужденных за шпионаж бывшего офицера ВВС Литвы и гражданина Российской Федерации в Апелляционном суде Литвы будет рассматриваться на закрытых заседаниях, постановила во вторник судейская коллегия.
© DELFI / Valdas Kopūstas

В Шяуляйском окружном суде это дело также рассматривалось на закрытом заседании.

Государственный обвинитель прокурор Аида Япертене на судебном заседании сказала, что никакие обстоятельства дела со времени его рассмотрения в суде первой инстанции не изменились.

"Поэтому я предлагаю, чтобы дело рассматривалось на закрытом заседании", - заявила она..

"Мы согласны", - заверил участвовавший в заседании осужденный по этому делу россиянин Сергей Моисеенко.

Суд первой инстанции судил его вместе с капитаном авиабазы ВВС Литвы Сергеем Пушиным за шпионаж, диспонирование большим количеством боеприпасов и взрывчатых веществ, в т.ч. боевых гранат и приговорил к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. С.Пушин пробудет в заключении 5 лет.

Оба осужденных обжаловали решение Шяуляйского окружного суда.

С.Пушин просит уменьшить срок наказания до трёх лет, а Моисеенко добивается оправдания, так как, по его словам, не совершал никаких преступных деяний. Если это его прошение удовлетворено не будет, россиянин также просит смягчить ему наказание.

Суд объявил, что С. Пушин собрал и за период с 2012 года до конца 2014 года передал российской разведке информацию о ВС Литвы и деятельности миссии воздушной полиции НАТО, местах дислокации воинских подразделений, об операциях в Афганистане, об управляемых дистанционным способом разведывательных беспилотниках, их полетах и возможных местах их дислокации.

Российской разведке были переданы и копии документов Минобороны Литвы, личных дел некоторых офицеров Авиабазы ВВС Литвы. Часть переданных документов была с грифом "секретно" и составляла служебную тайну.

По данным дела, С. Моисеенко за собранную и переданную информацию С. Пушину платил от 500 до 1000 евро.

Личные встречи проходили в Литве с соблюдением строгих правил конспирации, утверждает прокуратура.

BNS
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