Дело об убийстве Страздаускайте: в суде решается вопрос назначения меры пресечения подозреваемым

В течение недели в Литве велись поиски пропавшей 5 марта 26-летней Евы Страздаускайте. Многие люди до последнего дня надеялись, что девушку найдут живой. К сожалению, подозреваемые, которые в социальных сетях пишут о том, что семья - это сила, о семье девушки не думали.

В ходе расследования выяснилось, что часть подозреваемых в похищении и убийстве девушки - члены одной семьи. В воскресенье, 12 марта, одного из подозреваемых доставили в Вильнюсский участковый суд, по дороге в здание суда мужчина прятал свое лицо.

Прокуроры Генпрокуратуры немногословны, поскольку, что решит суд, пока неизвестно. Прокурор Гинтас Иванаускас сказал, что только после решения суда сможет что-то комментировать.

Напомним, что Страздаускайте пропала 5 марта, когда выехала из Плунге, где навещала родителей, в Вильнюс. Связь с ней оборвалась в районе Каунаса в 18.40 ч. телефон был выключен. Подозревали, что девушка была похищена. В ночь на понедельник ее автомобиль Audi A7 нашли недалеко от Жеймяй (Йонавский район).

В пятницу, 10 марта, выяснилось, что девушка убита, ее тело обнаружили закопанным в Кедайняйском районе. Были задержаны 6 подозреваемых.