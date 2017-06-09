Дело об убийстве Страздаускайте: есть и другие подозреваемые

ru.DELFI.lt
пятница, 9 июня 2017 г. 14:13
9 июня прокуроры, расследующие убийство Евы Страздаускайте, сообщили, что в этом деле больше подозреваемых, нежели сообщалось раньше. Напомним, что первоначально сообщалось о 4 подозреваемых.
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Прокурор Гинтас Иванаускас 9 июня на пресс-конференции в Генпрокуратуре Литвы сообщил, что во время расследования задержали и взяли под арест еще двоих подозреваемых. Позже им назначили иные меры пресечения. По словам прокурора, подозреваемых, которые разными способами участвовали в преступлении, на самом деле еще больше.

Задержанным и подозреваемым предъявлены обвинения в грабеже, незаконном лишении свободы, а троих из них обвиняют в убийстве Страздаускайте.

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К делу о похищении и убийстве девушки присоединили и дело об угоне автомобиля у гражданина Латвии, который был совершен в прошлом году. Год назад также было инсценировано ДТП, водителю угрожали оружием, и у него угнали автомобиль Volkswagen Passat (2015 г.в.). Недавно были обнаружены вещи - важные улики в деле об ограблении гражданина Латвии.

Заместитель начальника Литовского бюро криминальной полиции Анджей Рогинский рассказал, что в хоте расследования провели несколько сотен различных действий, назначено около 20 экспертиз. Расследование займет немало времени, в лучшем случае его завершат до конца года.

Выясняют также, какие преступления, кроме этого, могли совершить эти подозреваемые. По словам Рогинского, они дают показания, представляют свои версии - каждое их слово проверяют. Фамилии подозреваемых не разглашаются и их лица не показывают (в суд их привозили в масках), чтобы можно было провести очные ставки, если выяснится, что они могут быть причастны к другим преступлениям.

Прокурор Иванаускас еще раз подчеркнул, что в машине Страздаускайте не было никаких запрещенных вещей или крупных сумм денег. Девушка везла с собой одежду, компьютер, еду на ужин, которую ей с собой положили родители и т.п. Страздаускайте никак не была связана с преступным миром. Прокурор еще раз заявил, что целью преступников был именно дорогой автомобиль, на котором ехала девушка.

Напомним, что Страздаускайте пропала 5 марта 2017 года, когда выехала из Плунге, где навещала родителей, в Вильнюс. Связь с ней оборвалась в районе Каунаса в 18.40 ч. Телефон был выключен. Подозревали, что девушка была похищена. В ночь на 6 марта ее автомобиль Audi A7 нашли недалеко от Жеймяй (Йонавский район).

10 марта, выяснилось, что девушка убита, ее тело обнаружили закопанным в Кедайняйском районе. Были задержаны 6 подозреваемых. 4 из них 12 марта суд разрешил взять под арест на три месяца.

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