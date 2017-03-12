Дело об убийстве Страздаускайте: четверо подозреваемых останутся под арестом

В течение недели в Литве велись поиски пропавшей 5 марта 26-летней Евы Страздаускайте. Многие люди до последнего дня надеялись, что девушку найдут живой. К сожалению, подозреваемые, которые в социальных сетях пишут о том, что семья - это сила, о семье девушки не думали.

В ходе расследования выяснилось, что часть подозреваемых в похищении и убийстве девушки - члены одной семьи. В воскресенье, 12 марта, в 7.30 ч. одного из подозреваемых доставили в Вильнюсский участковый суд, по дороге в здание суда мужчина прятал свое лицо.

Прокурор Гинтас Иванаускас сказал, что только после решения суда сможет что-то комментировать.

Он отметил, что в воскресенье в первой половине дня в суде пройдут слушания по вопросам двоих подозреваемых. После обеда в суд доставят еще двоих. Сообщалось, что задержаны шесть подозреваемых, прокурор пока не говорит о том, какая мера пресечения ждет еще двоих подозреваемых по этому делу.

Когда первого подозреваемого вели в зал заседания, фотографов попросили отойти, чтобы они не могли сфотографировать его лицо. Дверь зала заседания закрыли на ключ.

Обычно вопрос назначения меры пресечения решается за закрытыми дверьми, однако фотографам дают несколько минут, чтобы сфотографировать подозреваемого. По сведениям DELFI, на этот раз прокуроры указали обеспечить иной порядок.

В 9.24 ч. из суда увезли первого подозреваемого. Выяснилось, что судья Диана Бутримене разрешила взять первого подозреваемого под стражу на три месяца. По закону, это самая суровая мера пресечения.

В Вильнюсский участковый суд доставили второго подозреваемого. Второго подозреваемого суд также разрешил взять под стражу на три месяца. После перерыва судья будет решать вопрос назначения мер пресечения оставшимся подозреваемым.

С каждым разом полицейские все тщательнее скрывали подозреваемых от глаз журналистов. Они сформировали живую стенку, поэтому, когда из СИЗО приехала третья машина, не было видно, сколько человек в ней привезли.

На этот раз привезли сразу двоих, поскольку, по сведениям DELFI, из СИЗО увезли двоих человек. Кроме того, после обеда в суд приехали два прокурора - Иванаускас и Артурас Урбялис.

В 14.00 ч. стало известно, что в суд доставили двоих подозреваемых. Одного из них - молодого человека низкого роста проводили в зал заседаний. Суд опросил обоих подозреваемых, привезенных после обеда.

В 17 ч. выяснилось, что суд разрешил оставить под стражей всех четверых подозреваемых. Все они арестованы на три месяца.

Всего было задержано 6 человек, значит двоих из них прокуроры не будут просить оставить под арестом, им назначат иную меру пресечения.

Напомним, что Страздаускайте пропала 5 марта, когда выехала из Плунге, где навещала родителей, в Вильнюс. Связь с ней оборвалась в районе Каунаса в 18.40 ч. телефон был выключен. Подозревали, что девушка была похищена. В ночь на понедельник ее автомобиль Audi A7 нашли недалеко от Жеймяй (Йонавский район).

В пятницу, 10 марта, выяснилось, что девушка убита, ее тело обнаружили закопанным в Кедайняйском районе. Были задержаны 6 подозреваемых.