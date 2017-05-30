Дело о кибератаках против госведомств Литвы передано суду

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BNS
вторник, 30 мая 2017 г. 19:25
Криминальная полиция Литвы завершила расследование и передала в суд дело о широкомасштабных кибернетических атаках, предпринятых против интернет-сайтов государственных органов страны.
© Shutterstock nuotr.

"Расследование завершено, дело передано суду. Прежде мы об этом не сообщали", - сказал во вторник журналистам замначальника Бюро криминальной полиции Литвы Анджеюс Рогинскис.

Ранее он сообщал, что были выявлены трое подозреваемых, двое из них - граждане Литвы. Еще один подозреваемый является гражданином не называемого зарубежного государства, он передан этой стране.

В апреле прошлого года в результате атаки на сервер Комитета по развитию информационного общества, находящегося под охраной госпредприятия Infostruktura, пострадали системы информационных технологий более чем десяти государственных министерств, ведомств и учреждений.

Кибератакам подверглись веб-сайты парламента, президентского аппарата, правительства, большей части министерств, различных государственных ведомств, таких, как Государственная налоговая инспекция, Центральное агентство по управлению проектами.

По оценке специалистов, эти масштабнейшие кибератаки в Литве были проведены на достаточно любительском уровне, однако удивляют ресурсы, которыми располагали их организаторы - это так называемая компьютерная ботнет-сеть, позволяющая управлять компьютерами дистанционным образом, которая охватывала почти 8-10 тысяч компьютеров, другие средства, на приобретение которых требовались немалые деньги.

В отчете об угрозах Департамент госбезопасности Литвы указал, что наиболее серьезную угрозу для национальной безопасности страны представляют связанные с Россией хакеры, включая российские разведывательные службы и службы безопасности.

BNS
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