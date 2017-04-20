Дедушки и бабушки смогут получить больничный по уходу за внуками

BNS
четверг, 20 апреля 2017 г. 16:49
Работающие дедушки и бабушки смогут получить больничный по уходу за внуками, этот больничный будет оплачивать "Содра".
© DELFI / Karolina Pansevič

Парламент Литвы 20 апреля единогласно принял соответствующие поправки к закону о страховании на случай болезни и материнства. Новые правила вступят в силу с января 2018 года.

При уходе за ребенком до 14 лет не более 14 дней будут оплачивать больничный, сумма выплаты составит 80% от зарплаты.

Дедушки и бабушки также смогут уходить на больничный, если потребуется уход внукам до 7 лет в стационаре или санатории, а до 18 лет, если ребенок болен серьезным заболеванием. В таком случае "Содра" будет оплачивать все время ухода, но не больше чем 120 дней в году.

BNS
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