Дактарас просит суд разрешить ему увидеться с внуками

Приговоренный к пожизненному тюремному заключению бывший глава каунасской преступной группировки "дактарасов" Хенрикас Дактарас обратился в суд с просьбой разрешить ему повидаться с внуками.

14 марта Административный суд Вильнюсского округа приступил к рассмотрению еще одной жалобы Дактараса – заключенный просит разрешить ему увидеться с тремя внуками.

Дактарас сказал судьям, что его несовершеннолетних внуков не пускают на свидание с ним, так решила администрация тюрьмы.

"Я не видел внуков с 2009 г., с тех пор как я оказался на Лукишках", – сказал осужденный, заметив, что ему разрешают видеться только с детьми, но он хотел бы видеть и внуков.

По его словам, суд в прошлом году постановил, что руководство тюрьмы нарушает права осужденных на пожизненное заключение, не предоставляя им долгосрочные свидания с близкими, но после решения суда ничто не изменилось, поскольку оно было обжаловано.

Между тем руководство Лукишкской тюрьмы-СИЗО указало, что Дактарас не может видеться с внуками, поскольку это не предусмотрено законом – осужденным разрешается видеться только с детьми. "Внуки - не дети", – указано в заявлении представителей тюрьмы.

Кроме того, Дактарас пожаловался на то что в тюремном магазине он не может купить натуральный мед. "Я веду здоровый образ жизни, не ем сахар, сладости, шоколад, поэтому хочу иметь возможность купить натуральный мед", – указал он.

Однако руководство тюрьмы не разрешает продавать мед, поскольку заключенные из него могут сделать суррогат алкоголя.

"В тюрьме нет таких миллионеров, которые бы готовили суррогат из натурального меда – раньше делали из искусственного меда, но его запретили продавать", – сказано в заявлении Дактараса.

В суде еще не рассмотрели две жалобы Дактараса. Он уже выиграл в суде несколько дел – суд констатировал, что Лукишкская тюрьма-СИЗО должна предоставить ему возможность купить письменные принадлежности, корицу и сухофрукты (изюм), поскольку по закону их не запрещено покупать.

Кроме того, суд постановил, что СИЗО должен рассмотреть просьбу Дактараса в связи с предоставлением возможности купить яйца, печенье, благовония и клей.