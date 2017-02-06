Дактарас празднует еще одну победу над государством

 (4)
ru.DELFI.lt
понедельник, 6 февраля 2017 г. 16:36
Осужденный на пожизненное заключение бывший лидер каунасского преступного мира Генрикас Дактарас, по кличке Гена, одержал еще одну победу на государством – судьи констатировали, что его жалоба на Лукишкский следственный изолятор отчасти обоснована.
Henrikas Daktaras ir advokatas Gintas Gustaitis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Административный суд Вильнюсского округа 6 февраля объявил, что Дактарас обосновано жаловался на то, что его близкие не могли передавать ему письменные принадлежности на том основании, что их можно приобрести в местном тюремном магазине.

Дактарас указал, что он не может покупать их в магазине, поскольку его счета арестованы и все деньги, поступающие на них, включая 11 евро, которые в качестве пособия выплачивает государство, забирает пристав, чтобы возместить нанесенный пострадавшим ущерб.

Суд указал, что руководство СИЗО должно предоставить Дактарасу возможность приобрести письменные принадлежности. Суд руководствовался практикой ЕСПЧ.

По данным суда, письменные принадлежности - это предметы первой необходимости, поэтому заключенных обязаны ими обеспечивать, если они не могут купить их в магазине.

Судьи также отметили, что Дактарас обоснованно просит разрешить ему посетить зубного врача. Суд отметил, что в соответствии с практикой ЕСПЧ, если такие услуги Дактарасу не могут предоставить в тюремной больнице, то должны создать условия для их получения за пределами тюрьмы, если осужденный согласен оплатить их.

Дактарас указал, что не может попасть к зубному врачу уже 4 года. Он указал, что за услуги одонтолога согласна заплатить его семья.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Клайпеду прибыло американское военное судно USS Hue City

В Клайпеду прибыло американское военное судно USS Hue City
В понедельник в Клайпеду прибыло военное судно США USS Hue City с управляемыми ракетами на борту. Судно пришвартовалось в Клайпедском порту.

Разные страны приветствуют Трампа: себя представила и Литва (6)

Lietuvos prisistatymas
После первого выступления нового президента США Дональда Трампа, в которой он заявил, что отныне США будет первым государством, интернет заполонили видеосюжеты, в которых Трампу представляют другие страны.

Дактарас празднует еще одну победу над государством (4)

Henrikas Daktaras ir advokatas Gintas Gustaitis
Осужденный на пожизненное заключение бывший лидер каунасского преступного мира Генрикас Дактарас, по кличке Гена, одержал еще одну победу на государством – судьи констатировали, что его жалоба на Лукишкский следственный изолятор отчасти обоснована.

В конкурсе на титул европейского дерева участвует и Стелмужский дуб (1)

В конкурсе на титул европейского дерева участвует и Стелмужский дуб
Стелмужский дуб участвует в конкурсе на соискание титула европейского дерева этого года. В этом году дерево будут выбирать из 16 претендентов – по одному дереву из 16 стран-участников. Литовское дерево в этом конкурсе участвует в первый раз, сообщает Министерство охраны окружающей среды.

За покупками в Польшу едут даже из Паланги (23)

За покупками в Польшу едут даже из Паланги
"У кого есть дети, тот и против желания становится бухгалтером", – сказали с улыбкой жители Паланги Аурелия и Кястутис Размы, воспитывающие троих детей, которые ездят за покупками в Польшу, только выполнив домашнюю работу: составив список покупок с указанием цен на продукты в Литве, пишет Pajūrio naujienos.
Facebook друзья
Rambler's Top100