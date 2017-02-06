Дактарас празднует еще одну победу над государством

Осужденный на пожизненное заключение бывший лидер каунасского преступного мира Генрикас Дактарас, по кличке Гена, одержал еще одну победу на государством – судьи констатировали, что его жалоба на Лукишкский следственный изолятор отчасти обоснована.

Административный суд Вильнюсского округа 6 февраля объявил, что Дактарас обосновано жаловался на то, что его близкие не могли передавать ему письменные принадлежности на том основании, что их можно приобрести в местном тюремном магазине.

Дактарас указал, что он не может покупать их в магазине, поскольку его счета арестованы и все деньги, поступающие на них, включая 11 евро, которые в качестве пособия выплачивает государство, забирает пристав, чтобы возместить нанесенный пострадавшим ущерб.

Суд указал, что руководство СИЗО должно предоставить Дактарасу возможность приобрести письменные принадлежности. Суд руководствовался практикой ЕСПЧ.

По данным суда, письменные принадлежности - это предметы первой необходимости, поэтому заключенных обязаны ими обеспечивать, если они не могут купить их в магазине.

Судьи также отметили, что Дактарас обоснованно просит разрешить ему посетить зубного врача. Суд отметил, что в соответствии с практикой ЕСПЧ, если такие услуги Дактарасу не могут предоставить в тюремной больнице, то должны создать условия для их получения за пределами тюрьмы, если осужденный согласен оплатить их.

Дактарас указал, что не может попасть к зубному врачу уже 4 года. Он указал, что за услуги одонтолога согласна заплатить его семья.