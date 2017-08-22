Чудо в Шяуляй: прохожий поймал выпавшую из окна девочку

В Шяуляй 21 августа произошло драматическое происшествие – из окна многоквартирного дома выпала малолетняя девочка. Несчастье могло завершиться трагедией, однако 7-летнюю девочку поймал Валерий, который в это время проходил мимо этого места, сообщают "Новости" LNK.

21 августа, утром, жители одного многоквартирного дома в Шяуляй увидели жуткую картину – между третьим и четвертым этажом висела девочка. Ребенок находился дома один. Похоже, ребенок через окно пытался попасть к соседям.

Очевидец происшествия до сих пор не может говорить об этом спокойно. Жизнь девочки спас его друг, который в это время пришел к нему в гости.

"Я сидел на ступеньках, когда увидел висевшую на руках девочку. Я бегу, автоматически сбрасываю пиджак... Стала падать, спускаться вниз, наверное ее подхватил воздушный поток, она начала падать. Я бросился на колени и поймал ее", – рассказал TV3 50-летний Валерий, который спас девочку.

Он сказал, что на бегу кричал девочке, чтобы она держалась, а сам в это время думал, как собой прикрыть тротуарную плитку под окнами.

"Несколько секунд, и было бы все... Упала бы головой на тротуар", – сказал мужчина.

Сам Валерий получил сильный ушиб кисти, но не придает этому особого значения, он не может нарадоваться тому, что девочка жива.

"Возможно, она была дома одна, поскольку потом выяснилось, что ее мама была на работе. Правда, она возвращалась с работы довольно рано – в 11-12 ч. и обычно, насколько известно, девочка до ее прихода еще спала. Но на этот раз все было иначе" , – сказал представитель Шяуляйской полиции Артурас Шлявас.

Врачи увезли ребенка в Шяуляйскую республиканскую больницу. Она была в сознании, разговаривала. Врачи сказали, что все закончилось сравнительно хорошо. "Девочку привезли в состоянии средней степени тяжести. Есть повреждения – ушибы конечностей и таза.

Девочка была в сознании, все рассказала, все помнила, реакция хорошая, делала, о чем ее просили", – сказала LNK врач Детского хирургического отделения Идиле Вансявичене. Соседи рассказали, что девочку воспитывают мать и сожитель матери.

По данным службы защиты прав детей, семья не входит в группу семей социального риска. Правда, говорят, что родители девочки глухонемые, поэтому специалисты пока не смогли с ними пообщаться – ждут сурдопереводчика.