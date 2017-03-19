Чудо на участке главы Norfа: так везет далеко не всем

Как за центы пользоваться государственной землей и начать строительство в престижном районе Антакальнис? Как хитро избежать некоторых требований закона? И наконец, как реконструировать воздух? На эти вопросы может ответить история директора Norfos mažmena.

Когда-то он приобрел у Vilniaus šilumos tinklаi неиспользуемую постройку – бойлерную на ул. Дебесиёс, на Антакальнисе, у границы Павильнюсского национального парка. Под бойлерной был и государственный земельный участок, арендатором которого сейчас является директор Norfos mažmena Лютаурас Чюрлис. Он получил возможность в течение многих лет пользоваться государственным участком земли.

Этот участок был слишком мал для строительства дома, но поскольку на участке была бойлерная, ее разрешили реконструировать в жилой дом. Однако жители соседних домов заметили, что бойлерную снесли и реконструируют "воздух".

На этом месте строят новый дом, он появится между двумя многоквартирными домами на узком участке, которым раньше могли пользоваться жители соседних домов.

Чюрлис сказал DELFI, что такое место для строительства дома выбрал, поскольку оно в городе, недалеко от центра. Он сказал, что снесли не всю бойлерную, под землей осталось несколько опор, их и конструируют.

Чюрлис сказал DELFI, что бойлерную купили за 180 000 литов, или 52 000 евро. В 2013 году ее купила мать Чюрлиса.

Участок земли в 2,95 сотки под бойлерной взят в аренду до 2059 года. "Стоимость арендной платы за землю на ул. Дебесиёс, 3А, в 2016 г. составила около 94 евро", - сказала представитель мэрии Р.Рудукене.

Арендатором земли сейчас является Чюрлис.

Курьёз в данной ситуации в том, что, купив старую бойлерную, можно получить право на государственную землю. Сформирован очень маленький участок земли - меньше 3 соток. На таком участке новое строительство запрещается, разрешается лишь реконструкция.

Бойлерную снесли. Жители убеждены, что ведется новое строительство, однако государственные ведомства с этим не согласны.

Сам Чюрлис сказал DELFI, что не все старое здание снесено. По проекту, под землей оставили несколько опор, их реконструируют в дом.

Он поделился с DELFI фотографией подземного фрагмента, который реконструируют.

Государственная инспекция по строительству никаких нарушений не установила.