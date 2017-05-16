Что заставит жителей Литвы отказаться от эмиграции?

Такие тенденции показал проведенный Spinter tyrimai в апреле по заказу DELFI опрос общественного мнения.

Преподаватель университета ISM Эгле Версецкайте сказала, что это по сути соответствует всем классическим характеристикам и тенденциям эмиграции. Однако она заметила, что в Литве эти тенденции обострены и ярко выражены.

В апреле опрос показал, что на все время хотели бы уехать 8,4% респондентов, 32,4% - хотели бы уехать временно. 59,2% респондентов указали, что об эмиграции не думают.

Исследователи заметили, что об эмиграции чаще думают более молодые люди (18-25 л.). Реже уехать хотят вильнюсцы.

У тех, кто хочет эмигрировать, спрашивали о причинах. Абсолютное большинство – 85,4% респондентов – эмигрировали бы ради большей зарплаты, 37,7% указали большую возможность самореализации.

20% эмигрировали бы из-за бытовых условий жизни, 17,6% указали, что хотели бы уехать ради лучшего климата, 14,1% чувствуют, что их здесь не ценят и дискриминируют. 9,7% участников опроса указали, что в Литве у них нет работы, еще 7% уехали бы по семейным обстоятельствам.

Этот вопрос задавали только тем, кто думает об эмиграции, можно было назвать несколько вариантов ответа, поэтому сумма превышает 100%.

Исследователи указали, что ради самореализации хотели бы уехать жители в возрасте 26-35 л. с высшим образованием, жители крупных городов. На лучшие бытовые условия рассчитывают респонденты с низкими и средними доходами, со средним образованием.

Участники опроса указали сумму, которая остановила бы их от эмиграции. 30,1% указали, что это зарплата в 1251-1500 евро, 26,3% - 1001-1250 евро. 19% хватило бы 751-1000 евро. 21,9% apklaustųjų nuучастников опроса указал, что их остановила бы зарплата выше 1500 евро.

Большие суммы указывали мужчины с высшим образованием, в возрасте 26-45 лет и жители крупных городов.

"Честно говоря, результаты не удивляют, они по сути отвечают всем классическим характеристикам и тенденциям эмиграции. Только что в Литве эти тенденции обострены и ярко выражены", – сказала Версецкайте.

В разных странах провели исследование и выяснили, что эмигрировать хотел бы каждый шестой житель, а в Литве таких в два раза больше.

"Жителям Литвы эмигрировать легче из-за свободного перемещения рабочей силы в ЕС. Важность возможности миграции отражается и в том, что снизилась привлекательность ранее принимавшей эмигрантов Великобритании, из-за вызванной Brexit неопределенности. Растет популярность Германии после того как там сняли жесткие ограничения на перемещение рабочей силы", – сказала Версецкайте.

"Разница между зарплатами и возможностью трудоустройства в разных странах всегда была и остается основной причиной миграции. Литва в этом случае -не исключение, а классический случай. С одной стороны это вызывает пессимизм, поскольку эмиграцию нельзя остановить без улучшения экономической ситуации", – заметила она.

К сожалению, заметила преподаватель, в современном мире, особенно в такой маленькой стране, как Литва, политики мало могут повлиять на экономическую ситуацию. Нужно массово переориентировать людей на экономику знаний, однако чаще более простое образование, низкая квалификация кажется более привлекательным и реалистичным способом обеспечить себе лучшие условия жизни, чем переквалификация в какую-то более перспективную профессию.

По словам Версецкайте, часть исследователей подчеркивает, что все же есть одна сфера, в которой политики могут повлиять на масштабы эмиграции. Уровень проживания зависит не только от зарплат, но и от предоставляемых услуг.

Значит, можно жить при меньшей зарплате, если в стране обеспечивают бесплатное обучение, здравоохранение, пособия и пенсии. "К сожалению, в современном неолиберальном мире остается все меньше возможности обеспечить такой уровень социальной защиты, который позволил бы человеку чувствовать себя в безопасности и не заставлял бы искать лучшей жизни, особенно при недостаточном приросте населения, так мы оказываемся в замкнутом круге", – сказала собеседница.

По ее словам, молодежь больше интересуется эмиграцией, поскольку это связано с возможностями в сфере образования. Кроме того, молодежи сделать это проще - она еще не пустила корни, нет семьи, жилья, ничего не связывает со страной.

Опрос был проведен 19-26 апреля, в нем участвовали 1005 респондентов в возрасте 18-75 лет.