Подробнее о пикнике - в прямой трансляции портала DELFI c острова реки Неман/Нямунас с его инициатором, известным литовским журналистом Андрюсом Тапинасом и одним из участников дискуссии - предпринимателем из России Виктором Воронцовым.
Начало трансляции 26 августа в 13.20.
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