26 августа в Каунасе на острове реки Нямунас/Неман проходит фестиваль идей "Пикник свободы", на котором обсуждаются вопросы внешней политики, образования, здравоохранения, экономики, эмиграции и демографии. Второй "Пикник" интересен еще и тем, что отдельное внимание организаторы уделили теме отношений с Россией и другими соседними государствами, а также взаимоотношений с национальными общинами Литвы.
Laisvės piknikas
© DELFI / Rafael Achmedov

Подробнее о пикнике - в прямой трансляции портала DELFI c острова реки Неман/Нямунас с его инициатором, известным литовским журналистом Андрюсом Тапинасом и одним из участников дискуссии - предпринимателем из России Виктором Воронцовым.

Начало трансляции 26 августа в 13.20.

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