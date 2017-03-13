Что смотрят представители нацобщин Литвы, и как это понимать?

Таковы результаты опроса, который в конце прошлого года провел Департамент нацменьшинств, действующий при правительстве Литвы.

Социологи отмечают, что Россия представляется как агрессивный игрок информационного поля, у которого есть свои интересы, которые она укрепляет в отношении жителей Литвы, однако это не означает, что жители Литвы подвержены пропаганде.

В ходе исследования были опрошены 812 представителей национальных общин. Целью опроса было выяснить, какие информационные каналы используют различные этнические группы и склонны ли они им доверять.

Согласно опросу, 92% опрошенных отдают предпочтение литовским СМИ (ТВ, радио и газеты на литовском языке), 80% - российским. Так, ЛРТ (Литовский общественный вещатель), например, смотрят 71% (ежедневно — 26%) представителей национальных общин, российское телевидение — 74% (ежедневно — 41%), коммерческие литовские каналы — 70% (ежедневно — 26%).

Что касается русских Литвы, то литовские новостные интернет-порталы на русском языке ежедневно читают 33% опрошенных, издаваемые в Литве газеты на русском языке читают 26%, а литовские новостные интернет-порталы на литовском языке читают 23% респондентов.

Как показал опрос, литовским СМИ при освещении жизни нацменьшинств в Литве доверяют 50,3% респондентов нелитовской национальности, не доверяют — 28,7%. Больше всего литовским СМИ доверяют украинцы (84,4%, не доверяют 15,6%), меньше всего — поляки (50,7% доверяют, 49,3% не доверяют).

Не склонны доверять СМИ респонденты старшего возраста (старше 80 лет), а также люди с более низким уровнем образования и неквалифицированные работники, а также люди, не пользующиеся средствами массовой информации.

Российские информационные каналы (ТВ, радиостанции, интернет-порталы) популярны не только среди проживающих в Литве русских, но и среди представителей других национальных общин. Эти каналы смотрят 57,9% поляков Литвы и 92% русских.

Ученый: вернулась давно забытая тема пропаганды

Доктор социологических наук, директор Центра изучения социальных изменений Лютаурас Краняускас отмечает, что в более ранних опросах больше внимания уделялось тому, как национальные меньшинства представляются в СМИ, а вот исследования касательно того, что русские, поляки или украинцы читают или какое телевидение смотрят, не проводились. Долгое время считалось, что эта область - часть исследования рынка.

"Однако интересная вещь произошла примерно в 2014 году, когда в Литве начали очень активно интересоваться, какие СМИ смотрят или читают этнические меньшинства. Эти вопросы были подняты, когда было очень важно выяснить, как люди понимают события в Украине, узнавая о них в различных СМИ. И тогда ты понимаешь, что в публичный дискурс вернулась давно забытая тема пропаганды", - сказал социолог, комментируя результаты исследования на конференции "Нетерпимость: оценка и ответственность".

Он констатирует, что фактически о пропаганде в Литве не говорили на протяжении последних 20 лет, это делали разве что некоторые "аутсайдеры в академической среде", однако после событий в Украине это понятие снова стало актуально.

"Тем, что смотрят национальные меньшинства, интересуется и литовский МИД, в первую очередь их интересует, смотрят ли они российские каналы. Это важно по той простой причине, что в связи с геополитической ситуацией чаще всего утверждается, что по российским СМИ делаются попытки транслировать не совсем корректную и верную информацию, которая связывается ни с чем иным, как с пропагандой. И Россия представляется как агрессивный игрок информационного поля, у которого есть свои интересы, которые она укрепляет в отношении жителей Литвы", - говорил Л.Краняускас.

Ученый отмечает, что если человек не смотрит литовские каналы, то возникает вопрос, а лоялен ли он по отношению к Литве.

"Если ты смотришь российские каналы, то ты чаще всего попадаешь в интерпретационное поле, что ты достаточно легко поддаешься различным пропогандистским каналам. Так ли это, очень сложно сказать, так как это информационное поле, и распространяющаяся в нем информация могут быть очень комплексными. Никогда нельзя сказать, что если ты включил российский канал и посмотрел передачу, то тебя можно трактовать как лояльного России или имеющего пророссийские взгляды", - уверен директор Центра изучения социальных изменений.

Просмотр российских передач не означает нелояльность





Он констатирует, что социологи, проводящие подобные исследования, завершают их простым выводом, что просмотр российских каналов все-таки не означает наличие пророссийских взглядов, и это довольно важная вещь, которую люди должны понять и несколько более осторожно интерпретировать бытовое поведение людей, смотрящих телевизор.

"Меня удивило то, что 92% опрошенных все-таки попадают в поле информационного влияния литовских СМИ, в независимости от того, на литовском языке они пишут или транслируют или на других языках. Важно, что информацию о событиях в Литве или за ее пределами они получают из Литвы. Однако одновременно выбор одного СМИ не означает вето для другого и другой всплывает факт, что около 80% всех национальных общин смотрят российские СМИ", - говорит ученый.

Он обращает внимание на то, что кто-то смотрит ТВ-каналы, кто-то читает газеты или слушает радио, но в любом случае очевидно, что роcсийское информационное пространство достаточно широко. Те люди, которые получают информацию из различных источников, могут принимать решение и доверять тем или другим и достаточно критически воспринимать факты.

"Если российские каналы смотрят 74% жителей, ЛРТ — 71%, то вроде бы и все хорошо, но если взглянуть детальнее — на ежедневные действия зрителей, на то, какой канал они включают ежедневно, то видно, что в ежедневном просмотре доминируют российские каналы — литовские каналы смотрят несколько меньше, чем российские. (…) Но если посмотреть с другой перспективы, то как исследователь рынка ты можешь констатировать, что это элементарно разделение рынка. И тогда получается, что каждый из нас является потребителем СМИ, и в этом вопросе нельзя подходить с предвзятым мнением. Ведь, например, моя литовская идентичность включается только в некоторые моменты, ведь те или иные передачи я могу смотреть как отец, мужчина, человек конкретного возраста, человек с теми или иными хобби, так и у многих людей национальность выключается в большинстве моментов, когда мы смотрим ТВ или читаем газеты", - считает Л.Краняускас.

Интересно, что прошлогоднее социологическое исследование показало, что российские каналы довольно активно смотрят поляки,и что их установки очень близки установкам русского меньшинства.

"Однако в этом опросе стало видно, что поляки выбирают другие телевизионные каналы и ежедневно российские каналы они не смотрят. И тут еще интересно посмотреть, какой канал можно выбрать, чтобы достичь конкретной аудитории. И если я хочу что-то донести до литовских немцев или караимов, то я буду обращаться на ЛРТ, потому что они смотрят этот канал, если я хочу что-то сообщить украинцам, то я выберу LNK или TV3. Так что вот как это происходит", - отмечает ученый.

Анализируя вопросы доверия, он пришел к выводу, что существует общее недоверие к СМИ как на литовском, так и иностранном языках.

Моника Фреюте: все вдруг вспомнили о русских и поляках





Научный сотрудник Института этнических исследований, социолог Моника Фреюте-Ракаускене также занимается исследованием СМИ и того, как в них пишут о национальных общинах.

"Согласно моему глубокому убеждению, все исследования, которые в 2014 году начались в контексте изменяющейся геополитической ситуации, в некоторой степени раскрыли недостатки нашего общества. Тогда в стране вдруг вспомнили, что тут живут национальные меньшинства — русские и поляки. Что тут есть такие регионы, как Юго-Восточная Литва, Висагинас, которые, по моему мнению, были забыты. И тут решили проверить их лояльность", - констатирует она.

По словам социолога, количественные опросы, в которых предпринимается попытка выяснить, каким СМИ отдают предпочтение нацменьшинства, "что-то демонстрируют, однако красными буквами в таких случаях обычно пишут, что смотреть российские телеканалы и быть нелояльным - это не одно и то же".

"Но как правило, результаты таких опросов публикуют СМИ, и начинаются интерпретации на эту тему, делаются рассуждения на тему лояльности. И весь этот дискурс становится нетерпимым в отношении этих этнических групп. И я тоже уверена, что нужно заглянуть поглубже, прежде чем интерпретировать результаты опросов", - уверена Моника Фреюте-Ракаускене.

Что показали прошлые опросы?

В 2015 году компанией Baltijos tyrimai при участии Центра социальных исследований и Министерства культуры был проведен репрезентативный опрос представителей нацменьшинств, проживающих в Вильнюсе, Вильнюсском районе, Клайпеде, Шальчининкском районе и Висагинасе.

Согласно этому опросу, около 71% опрошенных представителей нацменьшинств сказали, что регулярно смотрят новости по российским телеканалам. Несколько меньше (61%) следят за новостями по литовским коммерческим телеканалам, а около трети (36%) - по ЛРТ и "ЛРТ Культура".

В начале 2016 года был проведен опрос компанией TNS LT по заказу бюро Совета министров северных стран. Его целью было выявить, какие СМИ читает молодежь в Литве, в том числе представители национальных общин.

В ходе опроса выяснилось, что вильнюсские нелитовцы отмечают, что они СМИ на русском языке используют реже, чем их сверстники в других группах, и поле их источников довольно обширно. Называются и английские источники, и современные российские оппозиционные каналы, и блогеры. Тем временем местные польские СМИ польской молодежью почти не читаются - здесь доминирует пресса на литовском и русском языках.