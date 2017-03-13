Что смотрят представители нацобщин Литвы, и как это понимать?

 (26)
ru.DELFI.lt
понедельник, 13 марта 2017 г. 11:27
Российские информационные каналы популярны не только среди проживающих в Литве русских, но и среди представителей других национальных общин. Эти каналы смотрят 92% русских Литвы и 57,9% местных поляков.
© Reuters / Scanpix

Таковы результаты опроса, который в конце прошлого года провел Департамент нацменьшинств, действующий при правительстве Литвы.

Социологи отмечают, что Россия представляется как агрессивный игрок информационного поля, у которого есть свои интересы, которые она укрепляет в отношении жителей Литвы, однако это не означает, что жители Литвы подвержены пропаганде.

В ходе исследования были опрошены 812 представителей национальных общин. Целью опроса было выяснить, какие информационные каналы используют различные этнические группы и склонны ли они им доверять.

Согласно опросу, 92% опрошенных отдают предпочтение литовским СМИ (ТВ, радио и газеты на литовском языке), 80% - российским. Так, ЛРТ (Литовский общественный вещатель), например, смотрят 71% (ежедневно — 26%) представителей национальных общин, российское телевидение — 74% (ежедневно — 41%), коммерческие литовские каналы — 70% (ежедневно — 26%).

Что касается русских Литвы, то литовские новостные интернет-порталы на русском языке ежедневно читают 33% опрошенных, издаваемые в Литве газеты на русском языке читают 26%, а литовские новостные интернет-порталы на литовском языке читают 23% респондентов.

Как показал опрос, литовским СМИ при освещении жизни нацменьшинств в Литве доверяют 50,3% респондентов нелитовской национальности, не доверяют — 28,7%. Больше всего литовским СМИ доверяют украинцы (84,4%, не доверяют 15,6%), меньше всего — поляки (50,7% доверяют, 49,3% не доверяют).

Не склонны доверять СМИ респонденты старшего возраста (старше 80 лет), а также люди с более низким уровнем образования и неквалифицированные работники, а также люди, не пользующиеся средствами массовой информации.

Российские информационные каналы (ТВ, радиостанции, интернет-порталы) популярны не только среди проживающих в Литве русских, но и среди представителей других национальных общин. Эти каналы смотрят 57,9% поляков Литвы и 92% русских.

Ученый: вернулась давно забытая тема пропаганды

Доктор социологических наук, директор Центра изучения социальных изменений Лютаурас Краняускас отмечает, что в более ранних опросах больше внимания уделялось тому, как национальные меньшинства представляются в СМИ, а вот исследования касательно того, что русские, поляки или украинцы читают или какое телевидение смотрят, не проводились. Долгое время считалось, что эта область - часть исследования рынка.

"Однако интересная вещь произошла примерно в 2014 году, когда в Литве начали очень активно интересоваться, какие СМИ смотрят или читают этнические меньшинства. Эти вопросы были подняты, когда было очень важно выяснить, как люди понимают события в Украине, узнавая о них в различных СМИ. И тогда ты понимаешь, что в публичный дискурс вернулась давно забытая тема пропаганды", - сказал социолог, комментируя результаты исследования на конференции "Нетерпимость: оценка и ответственность".

Он констатирует, что фактически о пропаганде в Литве не говорили на протяжении последних 20 лет, это делали разве что некоторые "аутсайдеры в академической среде", однако после событий в Украине это понятие снова стало актуально.

"Тем, что смотрят национальные меньшинства, интересуется и литовский МИД, в первую очередь их интересует, смотрят ли они российские каналы. Это важно по той простой причине, что в связи с геополитической ситуацией чаще всего утверждается, что по российским СМИ делаются попытки транслировать не совсем корректную и верную информацию, которая связывается ни с чем иным, как с пропагандой. И Россия представляется как агрессивный игрок информационного поля, у которого есть свои интересы, которые она укрепляет в отношении жителей Литвы", - говорил Л.Краняускас.

Ученый отмечает, что если человек не смотрит литовские каналы, то возникает вопрос, а лоялен ли он по отношению к Литве.

"Если ты смотришь российские каналы, то ты чаще всего попадаешь в интерпретационное поле, что ты достаточно легко поддаешься различным пропогандистским каналам. Так ли это, очень сложно сказать, так как это информационное поле, и распространяющаяся в нем информация могут быть очень комплексными. Никогда нельзя сказать, что если ты включил российский канал и посмотрел передачу, то тебя можно трактовать как лояльного России или имеющего пророссийские взгляды", - уверен директор Центра изучения социальных изменений.

Просмотр российских передач не означает нелояльность

Л.Краняускас
Л.Краняускас
© DELFI / Karolina Pansevič


Он констатирует, что социологи, проводящие подобные исследования, завершают их простым выводом, что просмотр российских каналов все-таки не означает наличие пророссийских взглядов, и это довольно важная вещь, которую люди должны понять и несколько более осторожно интерпретировать бытовое поведение людей, смотрящих телевизор.

"Меня удивило то, что 92% опрошенных все-таки попадают в поле информационного влияния литовских СМИ, в независимости от того, на литовском языке они пишут или транслируют или на других языках. Важно, что информацию о событиях в Литве или за ее пределами они получают из Литвы. Однако одновременно выбор одного СМИ не означает вето для другого и другой всплывает факт, что около 80% всех национальных общин смотрят российские СМИ", - говорит ученый.

Он обращает внимание на то, что кто-то смотрит ТВ-каналы, кто-то читает газеты или слушает радио, но в любом случае очевидно, что роcсийское информационное пространство достаточно широко. Те люди, которые получают информацию из различных источников, могут принимать решение и доверять тем или другим и достаточно критически воспринимать факты.

"Если российские каналы смотрят 74% жителей, ЛРТ — 71%, то вроде бы и все хорошо, но если взглянуть детальнее — на ежедневные действия зрителей, на то, какой канал они включают ежедневно, то видно, что в ежедневном просмотре доминируют российские каналы — литовские каналы смотрят несколько меньше, чем российские. (…) Но если посмотреть с другой перспективы, то как исследователь рынка ты можешь констатировать, что это элементарно разделение рынка. И тогда получается, что каждый из нас является потребителем СМИ, и в этом вопросе нельзя подходить с предвзятым мнением. Ведь, например, моя литовская идентичность включается только в некоторые моменты, ведь те или иные передачи я могу смотреть как отец, мужчина, человек конкретного возраста, человек с теми или иными хобби, так и у многих людей национальность выключается в большинстве моментов, когда мы смотрим ТВ или читаем газеты", - считает Л.Краняускас.

Интересно, что прошлогоднее социологическое исследование показало, что российские каналы довольно активно смотрят поляки,и что их установки очень близки установкам русского меньшинства.

"Однако в этом опросе стало видно, что поляки выбирают другие телевизионные каналы и ежедневно российские каналы они не смотрят. И тут еще интересно посмотреть, какой канал можно выбрать, чтобы достичь конкретной аудитории. И если я хочу что-то донести до литовских немцев или караимов, то я буду обращаться на ЛРТ, потому что они смотрят этот канал, если я хочу что-то сообщить украинцам, то я выберу LNK или TV3. Так что вот как это происходит", - отмечает ученый.

Анализируя вопросы доверия, он пришел к выводу, что существует общее недоверие к СМИ как на литовском, так и иностранном языках.

Моника Фреюте: все вдруг вспомнили о русских и поляках

Что смотрят представители нацобщин Литвы, и как это понимать?
© DELFI / Karolina Pansevič


Научный сотрудник Института этнических исследований, социолог Моника Фреюте-Ракаускене также занимается исследованием СМИ и того, как в них пишут о национальных общинах.

"Согласно моему глубокому убеждению, все исследования, которые в 2014 году начались в контексте изменяющейся геополитической ситуации, в некоторой степени раскрыли недостатки нашего общества. Тогда в стране вдруг вспомнили, что тут живут национальные меньшинства — русские и поляки. Что тут есть такие регионы, как Юго-Восточная Литва, Висагинас, которые, по моему мнению, были забыты. И тут решили проверить их лояльность", - констатирует она.

По словам социолога, количественные опросы, в которых предпринимается попытка выяснить, каким СМИ отдают предпочтение нацменьшинства, "что-то демонстрируют, однако красными буквами в таких случаях обычно пишут, что смотреть российские телеканалы и быть нелояльным - это не одно и то же".

"Но как правило, результаты таких опросов публикуют СМИ, и начинаются интерпретации на эту тему, делаются рассуждения на тему лояльности. И весь этот дискурс становится нетерпимым в отношении этих этнических групп. И я тоже уверена, что нужно заглянуть поглубже, прежде чем интерпретировать результаты опросов", - уверена Моника Фреюте-Ракаускене.

Что показали прошлые опросы?

В 2015 году компанией Baltijos tyrimai при участии Центра социальных исследований и Министерства культуры был проведен репрезентативный опрос представителей нацменьшинств, проживающих в Вильнюсе, Вильнюсском районе, Клайпеде, Шальчининкском районе и Висагинасе.

Согласно этому опросу, около 71% опрошенных представителей нацменьшинств сказали, что регулярно смотрят новости по российским телеканалам. Несколько меньше (61%) следят за новостями по литовским коммерческим телеканалам, а около трети (36%) - по ЛРТ и "ЛРТ Культура".

В начале 2016 года был проведен опрос компанией TNS LT по заказу бюро Совета министров северных стран. Его целью было выявить, какие СМИ читает молодежь в Литве, в том числе представители национальных общин.

В ходе опроса выяснилось, что вильнюсские нелитовцы отмечают, что они СМИ на русском языке используют реже, чем их сверстники в других группах, и поле их источников довольно обширно. Называются и английские источники, и современные российские оппозиционные каналы, и блогеры. Тем временем местные польские СМИ польской молодежью почти не читаются - здесь доминирует пресса на литовском и русском языках.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Что смотрят представители нацобщин Литвы и как это понимать? (26)

Что смотрят представители нацобщин Литвы и как это понимать?
Российские информационные каналы популярны не только среди проживающих в Литве русских, но и среди представителей других национальных общин. Эти каналы смотрят 92% русских Литвы и 57,9% местных поляков.

Пьяный водитель приговорен к аресту на 30 суток (4)

Пьяный водитель приговорен к аресту на 30 суток
Житель Вильнюсского района, который в нетрезвом состоянии без прав ехал ночью со спящими друзьями в магазин за спиртным, пытался обмануть полицейских: увидев у магазина полицейских, он прыгнул к спавшим друзьям, пытаясь притвориться, будто за рулем сидел не он.

Опрос: новые результаты рейтингов неблагоприятны не только для Карбаускиса (13)

Ramūnas Karbauskis
Председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис столкнулся с проблемой: несмотря на то, что его партия по-прежнему остается самой популярной ее рейтинг понемногу снижается. В декабре прошлого года за партию готовы были голосовать 30,7% участников опроса. В январе их количество снизилось до 26,5%, а в феврале – до 21,9%.

В Вильнюсе состоится митинг пенсионеров против нищеты (87)

В Вильнюсе состоится митинг пенсионеров против нищеты
13 марта в Вильнюсе у здания парламента состоится митинг пенсионеров, организуемый Литовским союзом пенсионеров. Пенсионеры будут протестовать против нищеты, социальной несправедливости, низких пенсий и зарплат.

Прокуроры рассказали о деле Страздаускайте: первым на поиски пустился ее друг (80)

Прокуроры рассказали о деле Страздаускайте: первым на поиски пустился ее друг
Проведена огромная работа, бессонные ночи, чтобы как можно быстрее найти пропавшую неделю назад Еву Страздаускайте. Об этом, после того как суд разрешил взять под стражу четверых подозреваемых, рассказали прокуроры.
Facebook друзья
Rambler's Top100