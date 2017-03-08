Что случилось с пропавшей девушкой: новые детали открывают сложную картину

Публично одна за другой выдвигаются версии того, что случилось с Евой Страздаускайте, пропавшей 5 марта вечером. Близкие и полиция не могут найти ее уже четвертые сутки.

Несмотря на то, что официально поиск начался после первой ночи, когда пропала девушка, а полиция стала отслеживать маршрут девушки практически через три часа после ее последнего общения с близкими, есть несколько версий ее исчезновения.

Пока правоохрана о ситуации говорит лишь вполголоса – якобы, если действуют преступники, то надо быть осторожными и не поставить под угрозу жизнь девушки, бывший полицейский, а сейчас - частный детектив Олегас Риманас сказал DELFI, что этот случай – весьма туманный.

"Я не участвовал, не знаю, только читаю детали, но хотелось бы верить, что это резонансный, а не рядовой случай, что полиция на самом деле делает свое дело. Наверное, еще не все можно предать огласке. Мне детали этой ситуации не известны, но бывают расследования, когда нельзя предавать огласке определенные вещи, если это связано с преступными группировками, хорошо подготовленным преступлением", – сказал он.

По словам Риманаса, согласно законам криминалистики, нужно проверять все версии, но есть нюансы, которые помогают найти ответ.

Между тем глава Литовского бюро криминальной полиции Роландас Кишкис сказал DELFI, что основная версия, по-прежнему - похищение.

Мать Страздаускайте 7 марта заговорила о деньгах. Она распространила видеозапись, на которой обещала 10 000 евро за ценную информацию, которая поможет найти ее дочь.

Интересна и такая деталь – прощаясь с матерью, девушка сказала "все будет хорошо".

"В первые выходные марта моя Евуте вернулась домой, мы как обычно готовили воскресный обед, беседовали. Обменивались мыслями и планами на будущее. Перед ее отъездом я обняла ее и попросила - будь осторожна, не спеши. А она, как всегда, сказала: ну, мама, все будет хорошо, - рассказала женщина и заметила, что никто и подумать не мог, что через три часа они узнают об исчезновении дочери. - Эта неизвестность не сломила нас и не сломила нашу веру и надежду".

Правда, то, что это может быть не похищение, показывает поведение близких друга Страздаускайте. Во вторник отец ее друга прислал в йонавские леса 50 работников своего предприятия Plungės lagūna, которые "прочесывали" лес.

Во вторник представитель полиции Одета Вайткявичене сообщила DELFI, что над территорией летал пограничный вертолет – осматривали территорию, на которой был обнаружен автомобиль.

Кстати, именно друг Страздаускайте сообщил о ее исчезновении, сказав, что телефонная связь была нарушена в районе Каунаса. В полицию он обратился очень быстро – через полтора часа после того, как девушка не приехала в Вильнюс – в 21 ч.

Известно, что Страздаускайте уехала из дома в 16:30, дорога из Плунге в Вильнюс занимает около 3 ч. Значит в столице она должна была быть в 19:30 ч.

Один из очевидцев, который видел доставленный в Вильнюс автомобиль девушки, предположил, что машина участвовала в ДТП.

Кишкис информацию не комментирует, говоря, что временно решили никакие детали этого дела не раскрывать.

Между тем, сотрудники полиции, пожелавшие остаться анонимными, сказали в интервью Lietuvos rytаs, что под Электренай, где остановился автомобиль девушки, могли разыграть ДТП, а ее машину мог остановить преступник в полицейской униформе.

"Иначе трудно объяснить, почему девушка здесь остановилась. Даже если ее кто-то пытался остановить насильно, мощный Audiмог оторваться от преследователей", – сказал Lietuvos rytas близкий следствию источник.

Правда, интересно, что автомобиль был закрыт, рядом не было следов стычки или крови.

"Трудно об этом говорить, но надежды найти девушку живой, немного", – сказал источник.

Между тем портал 15min цитирует также возможного очевидца. Он утверждает, что видел, как автомобиль Audi A7, которым управляла блондинка, направлялся в сторону Каунаса. А недалеко от Каунаса он якобы свернул вправо, в сторону Йонавы и Кармелавы.

"Это специфическое мигание поворотников. Там лампочка не просто загорается, а в сторону уходит мигающая полоса", – рассказал очевидец, чем его привлек автомобиль.

По словам мужчины, в первый раз он видел этот автомобиль около Жежмаряй, в 20 км от окраин Каунаса. Такое расстояние на магистрали можно преодолеть за 10 минут. Клайпедчанин сказал, что было около 18 ч.

"Я лицо ясно не видел, чтобы сказать, что это 100% была Ева. Но это была молодая блондинка. И автомобиль заметный. Было бы слишком много совпадений, если бы это была не она", – сказал собеседник.

Перед Каунасом машину клайпедчанина снова нагнал тот же автомобиль Audi. За заправкой Orlen есть радар. Мужчина перед ним притормозил, кроме того, он собирался остановиться на находящейся в 500 м АЗС Statoil.

"Когда мы сбрасывали скорость перед остановкой, она больше нас не обгоняла. Моя жена сказала, что видела как машина поворачивала в сторону Кармелавы", – рассказал очевидец.

По словам Риманаса, вопрос вызывает тот факт, что обычно так рано поиск пропавшего человека не начинают. Он сказал, что на быстрое объявление в розыск могли подействовать близкие девушки своим поведением.

"Может страх, что молодая девушка не приехала, телефон выключен, машина хорошая, может, что-то случилось? Иногда и люди бывают "горячие". Один и через неделю не обратится, будет тихо ждать, а другому надо здесь и сейчас", – сказал Риманас.

На вопрос о парадоксе, когда выдвигают версию похищения, а при этом мать девушки предлагает 10 000 евро за информацию, а отец молодого человека по собственной инициативе "прочесывает" лес, где найден автомобиль, детектив сказал, что, не зная всех деталей, можно сбиться с курса.

"Бывают хладнокровные люди, которые ничего не делают, а бывает у людей есть возможности, деньги, знакомства, они могут пол-армии поднять и договориться, чтобы искали", – сказал Риманас.

По его словам, о других версиях можно только гадать.

"Время не стоит на месте. Иногда и девяностые бывают в наши дни. Только это могу сказать. Мы, частные детективы, такими расследованиями не занимаемся не только каждый день, но и каждый месяц, поэтому я не могу говорить о статистике. Но был один случай – бригады, "дактарасы", "гайдъюргисы" – это поколение стариков. Что в голове у молодых преступников, сложно понять, пользуются и прежним опытом, придумывают свое", – признал детектив.