Что случилось бы, если в Литву вернулись все эмигранты?

Пока социологи представляют печальные прогнозы для Литвы из-за огромных масштабов эмиграции, в обществе не смолкают разговоры о том, что было бы, если все эмигранты (это полмиллиона) вернулись?

Что случилось бы с экономикой, как изменились бы зарплаты, цены на недвижимость и в магазинах. О таком утопическом сценарии говорили известные литовские экономисты.

Старший экономист Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что если бы эмигранты вернулись все сразу, это вызвало бы массу проблем.

"Уровень безработицы поднялся бы до 30%, исчезли бы денежные переводы эмигрантов – мы лишились бы примерно миллиарда евро в год, для госфинансов это было бы большим вызовом – пришлось бы платить пособия по безработице и социальные выплаты. Хорошо, что таких резких перемен в сфере миграции не бывает", – сказал он.

Старший аналитик банка SEB Тадас Повилаускас сказал "Куда девать полмиллиона работников? Естественно, уровень безработицы возрастет".

Экономист банка Danske Bank Рокас Граяускас согласен с тем, что для государства это было бы большим стрессом.

Экономисты прогнозируют, что это подняло бы уровень экономики и создало бы условия для развития малого бизнеса, поскольку все не смогли бы устроиться по трудовому договору, многие стали бы заниматься своим делом.

Старший экономист Nordea Жигимантас Маурицас сказал, что эмигранты - наше огромное богатство, поэтому это было бы хорошим сценарием. "Они как болото, которое можно превратить в речушку – тогда был бы одним из самых augimas быстрых во всей Центральной Европе", - сказал он.

Повилаускас подчеркнул, что если бы эмигранты вернулись, сильно поднялись бы цены на недвижимость, особенно в Вильнюсе.

"Такой сценарий - фантастика, на деле такого не бывает, но вопрос, возможно ли вообще в короткие сроки "впитать" такое количество людей. Видите ли, литовцы склонны к комфорту – вот вопрос, нашли бы столько жилья, где они хотели бы жить", – сказал он.

В вопросе, как изменились бы цены на товары в магазинах, экономисты единого мнения не имели.

"Потребление выросло бы: продажи продуктов, одежды и т.д. Конечно, торговцам и ТЦ было бы хорошо. При наличии большего числа потребителей уровень цен снизился бы. Но если смотреть на 5-10 вперед, цены все равно росли бы", – сказал Повилаускас.

Маурицас также считает, что цены снизились бы.

Глава Литовского центра инноваций Александр Изгородин считает, что возвращение эмигрантов благоприятно сказалось бы на строительном секторе, но привело бы к росту цен на товары в магазинах.

Повилаускас сказал, что с зарплатами ситуация сложилась бы интересная, поскольку эмигранты привыкли к другим зарплатам:

"Психологически им сложно было бы приспособиться к более низким зарплатам. Может быть разочарование, поскольку рост безработицы на зарплатах сказался бы отрицательно. На рынке труда сразу выросла бы конкуренция, а это влияет на зарплаты".

Такого же мнение придерживается и Граяускас: "Сильно увеличилось бы предложение и, конечно, оно неизбежно бы снизило зарплаты".

Экономисты считают, что возвращение всех эмигрантов привело бы к еще более явному разделению между людьми, речь идет о так называемых двух разных стран под названием Литва.

"Это было бы шоком для Вильнюса, Каунаса и Клайпеды, поскольку, думаю, что если эмигранты вернутся, то часть ввернется туда, откуда уехала, а другие выберут более сильные в плане экономики регионы.

Нужно побуждать эмигрантов ехать в такие города как Мариямполе, Утена. Тогда было бы не две Литвы, а Вильнюс, Каунас, Клайпеду и, скажем, довольно неплохо держащиеся небольшие города", – сказал Повилаускас.

С ним согласны и другие экономисты, которые утверждают, что большинство все же поедет в Вильнюс, возможно, другие крупные города.