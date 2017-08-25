Что надо знать, чтобы перестать верить популистам

Лето подходит к концу, приближается день, когда политики снова вернутся в парламентский зал заседаний, тогда и начнется дискуссия о бюджете. В обществе о нем все еще появляются разные мифы, которые необходимо развеять, поскольку ими пользуются популисты, желающие прийти к власти.

Конечно же, самая большая часть поступлений в бюджет - это налоги, однако первый миф, что это налоги предприятий, а не граждан.

Такой миф укрепляют публичные данные о том, какие налоги заплатили самые крупные налогоплательщики - ORLEN Lietuva, Okseta. в прошлом году они вместе перевели в бюджет 400 млн. евро.

"При составлении рейтингов, подсчитывают, сколько налогов компания перевела в бюджет - НДС, акцизов. Однако компания в данной ситуации - только посредник, собирающий налоги с конечных налогоплательщиков.

То же самое с подоходным налогом, содровским налогом. Можно сказать, что эти налоги платят компании, которые создали рабочие места. Но более точным будет – компания создала рабочее место, выделила на это ресурсы, а человек, выполняя работу и получая зарплату, большую ее часть переводит в бюджет", – сказал DELFI экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.

В бюджет больше всего поступает средств с НДС, акцизов и подоходного налога. Все эти налоги переводят компании, но реальное бремя лежит на плечах потребителей.

Бывший министр финансов Ингрида Шимоните обратила внимание на то, что люди чаще всего не знают, как относиться к бюджету.

"Бюджет для них - это бюджет. Кажется, что госбюджет это все, но на самом деле это лишь чуть больше чем полбюджета. Нет общего отношения, например, бюджет "Содры", страхования здоровья, мэрий, люди консолидированный бюджет не видят", – сказала Шимоните.

Вместе с бюджетами мэрий госбюджет составляет национальный бюджет, плюс еще бюджеты "Содры", страхования здоровья – все вместе это публичные доходы Литвы.

Кстати, постоянно подчеркивают, сколько бюджет теряет из-за "теневой" экономики, которая все еще распространена в Литве.

"Нередко мы жалуемся на плохое качество услуг. Да, жалуюсь и я. Парадоксально, все мы хотим получать хорошие публичные услуги, но не каждый хочет платить налоги. Мы подсчитали, что если вывести из "тени" 800 млн. евро, а это совсем даже реально, мы могли бы увеличить пенсии на 100 евро, увеличить зарплаты учителей и врачей в два раза, всем детям обеспечили бы место в детских садах.

Налоги надо платить не потому, что кому-то это нужно, а чтобы получать более качественные услуги", – сказал министр финансов Вилюс Шапока.

Куда пропадают деньги

Большинству понятно, что деньги в бюджет платят все жители Литвы, но многие не понимают, куда идут эти деньги. Это прекрасно иллюстрирует опрос, проведенный компанией Rait по заказу информационного агентства BNS – жителей Литвы спрашивали, на что, по их мнению, идет больше всего средств. Правда, последний такой опрос проводился в конце 2011 года.

45% участников опроса считали, что больше всего идет на содержание чиновников, а 14% были правы, говоря, что большая часть идет на пенсии и социальные выплаты. Кстати, 3% считали, что больше всего денег уходит на парламент, возвращение кредитов, ремонты, баскетбол, создание рабочих мест, правительство и еду.

По словам Шимоните, этот опрос прекрасно иллюстрирует, что люди неправильно представляют себе, на что идут госфинансы, поскольку больше всего получают именно люди через систему здравоохранения, соцстрахование и образование.

"Людям кажется, что достаточно закрыть три министерства или наполовину сократить число членов парламента, тогда будут деньги на все, они считают, что на это уходит больше всего средств. Если бы люди поняли, что это не так, это было бы прекрасно.

Неэффективность, коррупция, нечестные госзакупки – это есть, никто не может отрицать. Очевидно, мы не можем сказать, что каждый евро тратят на дело. Но большая часть средств возвращается туда, где в них люди больше всего нуждаются. И социальная защита, и образование, и здравоохранение вместе составляют 70%", – сказала Шимоните.

По мнению депутата, если бы люди поняли, куда идут деньги, популистам было бы сложно ввести их в заблуждение, в результате была бы более качественная политическая дискуссия.

"Сейчас политики говорят: мы сократим число чиновников, и жизнь улучшится. А люди поддерживают такие заявления, ведь если снизить число чиновников, всем станет жить лучше.

Я говорю, вы можете 20 раз заколотить досками этих чиновников, все равно не хватит денег, поскольку не о тех пропорциях надо говорить. Я считаю, это было бы хорошо, люди бы больше не ввязывались в эту дешевую дискуссии, и поиск легких ответов", – сказала собеседница.

Она прибавила, что и родственники спрашивают у нее, почему нельзя выделить пенсионерам каких-нибудь 10 млн. евро и так увеличить их пенсии на 50 евро.

"Я говорю, сядь и посчитай,пенсионеров 800 000, 12 месяцев, 50 евро. Человек думает, во сколько это обойдется. Если в Литве спросить у рядового прохожего, сколько у нас детей или пенсионеров, не каждый ответит", – сказала Шимоните. Рсли интересно, то для того, чтобы увеличить пенсии на 50 евро, нужно 480 млн. евр - почти столько, сколько идет на содержание парламента, правительства и чиновников.

При этом стоит упомянуть, что в Литве бюджет не сбалансирован, значит тратим больше, чем собираем.

"Что бывает, когда мы тратим больше, чем зарабатываем? Очень просто – берем в долг. Долг у нашего государства такой, что на проценты уходит 600 млн. евро в год, а это столько, сколько тратим на общественный порядок и защиту общества", – сказал Шапока.