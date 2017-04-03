Что ДГБ хотел передать этому российскому разведчику?

В оценке угроз национальной безопасности Департамент госбезопасности Литвы и Второй департамент оперативной службы раскрыли российского сотрудника госбезопасности, который выдает себя за дипломата, но его фамилию не назвали.

Под фотографией надпись: "Российские сотрудники госбезопасности, которые выдают себя за дипломатов, принимают участие в научных конференциях и участвуют в других официальных мероприятиях, стараясь завязать знакомства и получить информацию".

Кто этот российский разведчик, и почему не назвали его фамилию?

Директор ДГБ Дарюс Яунишкис сказал, что еще не время предавать огласке его фамилию, поскольку надеются, что он одумается и прекратит свою деятельность.

"По нашим данным, это сотрудник разведки, который выдает себя за дипломата. Не думаю, что сейчас время для предания огласке его фамилии или имени, посмотрим, какими будут дальнейшие действия. Мы применяем аспект вежливости. Может, одумается, поймет, что мы хотим этим сказать. Не думаю, что сейчас надо называть его имя. Если не будет определенных действий, позже мы предпримем их с нашей стороны", - сказал Яунишкис.

На вопрос, каких действий ждут, он ответил конкретно: "В первую очередь, прекращения нелегальных действий. Во-вторых, может надо подумать о доме".

В оценке угроз сказано, что шпионажем и влиянием против Литвы занимались трое сотрудников российской разведки и ведомства госбезопасности: Служба внешней разведки (СВР), Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное управление Генерального штаба ВС России. Разведывательные действия проводились как в Литве, так и в России и в третьих странах.