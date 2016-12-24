Чрезвычайная ситуация в Вильнюсе: ликвидируются последствия аварии

В Вильнюсе на улице Упес, на месте аварии, в результате которой прорвало две магистральные трубы со сточными водами, продолжаются работы по ликвидации последствий.

Представитель по коммуникации Vilniaus vandenys Антанас Бубнялис в субботу утром встретился с журналистами и подробнее рассказал о том, что было сделано ночью:

"Всю ночь шли работы по ликвидации аварии. В яму, которая образовалась в результате прорыва магистральных труб, ночью завозился грунт. Планируется, что после обеда будут ремонтироваться трубы и ожидается, что поздно ночью или завтра утром трубы уже будут восстановлены и стоки будут направлены в привычном режиме".

На вопрос о том, почему была объявлена чрезвычайная ситуация, он акцентировал, что было важно как можно скорее мобилизовать все имеющиеся мощности предприятий самоуправления, чтобы как можно быстрее завозился грунт и проводились другие необходимые работы.

"Назначены ответственные люди, которые координируют общую работу служб. Есть люди, ответственные за работу по ликвидации последствий аварии. Очень важно, что со вчерашнего вечера, к сожалению, около 1000 кубических метров стоков попали в реку Нерис", - с сожалением отметил он.

Шимашюс: с виновных взыщут ущерб

Avarijos vieta © DELFI (T. Vinicko nuotr.)





Тем временем, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс говорит, что пока еще рано говорить о том, кто виноват в связи с аварией в Вильнюсе, однако обещает, что ущерб, который нанесен окружающей среде, будет взыскан с лиц, по вине которых прорвавшиеся трубы и загрязнения попали в реку Нерис.

"Рано пока сейчас говорить о причине, но что ясно видно на видеосъемке, произведенные на месте, это то, что съехал откос, а вместе с ним и трубы. Именно так это все выглядит на первый взгляд: прорыв труб - это последствие, а не причина того что, откос съехал", - в интервью Литовскому радио сказал мэр.

По его словам природе нанесен ущерб, и он будет взыскан с виновных лиц.

"Я даже не сомневаюсь, что ущерб есть, потому что даже самый небольшой слив в реку непростителен. И этот ущерб будет взыскан виновных лиц" сказал Р.Шимашюс.

Работы велись всю ночь

Вильнюсская мэрия 23 декабря вечером сообщила, что из-за поврежденных на ул. Упес канализационных труб и образования большой ямы в городе объявлена чрезвычайная ситуация.

По данным мэрии, ремонт труб возможен только после того как утрамбуют грунт, до их ремонта сточные воды, несмотря на их выкачивание, неизбежно попадут в Нерис.

Предполагают, что за выходные последствия аварии удастся упразднить и починить трубы.

Вчера вечером и ночью 9 большегрузных машин возили грунт на место аварии. Специалисты работали всю ночь. Полиция обеспечивает безопасное передвижение грузовиков от Гарюнай к месту аварии.

Комиссию по управлению ЧС возглавляет Виргиниюс Паужа - директор департамента экономики и транспорта мэрии, он будет руководить устранением последствий аварии.

Комиссия назначила главу по спасательным работам - главу отдела Vilniaus vandenys по устранению аварий Дарюса Урбонавичюса.

В соответствии с планом по ликвидации ЧС в мэрии будет действовать оперативный центр, главой которого назначена руководитель Департамента безопасного города Раймонда Яспонене.

Жителей Жирмунай, Ерузале, Балтупяй и Антакальниса просят максимально снизить расход воды до полной ликвидации аварии.

Комиссия решила обратиться в Строительную инспекцию и к управляющему зданием Upės projektai, чтобы оценить насколько безопасно здание Barclays. Эксперты оценят состояние здания, выяснят могут ли в нем работать люди.